قالت صحيفة "زمان التركية" إن معلومات غير مؤكدة تفيد بأن مدير فرع العمليات الخاصة في تركيا خيري الدين إرين، أحد حراس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قتل مسموماً. وأعلن عن وفاة مدير فرع العمليات الخاصة بإدارة الحماية الرئاسية، في السنغال نتيجة نوبة قلبية، بينما كان الرئيس في رحلة إلى إفريقيا، ونُقل جثمان أران إلى تركيا الأسبوع الماضي. وتقول المعلومات إن التحقيقات الأولية تشير إلى العثور على مواد شديدة السمية في جسد أران، وأنها تسببت له في نوبة قلبية.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بتركيا على غرار أوكرانيا، وتساءل عما إذا كان الأوروبيون سيدرجون بلاده على جدول الأعمال فقط، إن تعرضت للهجوم.

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الخوض في "تفاصيل" المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخراً بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت: "دون أي خوض في التفاصيل لأن الأمر لن يكون بناء لأهدافنا الشاملة... لقد تواصلنا... أعتقد أنكم تتذكرون أن بريت ماكغورك (منسق الإدارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وآموس هوكستين (المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة) زارا المنطقة قبل أسابيع لمباحثات مع السعوديين وآخرين حول مواضيع عدة بما فيها الحرب في اليمن والحاجة لمواجهة أي تداعيات على الأسواق العالمية وأسواق النفط التي نتوقعها نتيجة لغزو الرئيس /الروسي فلاديمير/ بوتين".

وصل وفد اميركي الى تايوان يضم مايك مولين الذي كان رئيساً لهيئة الأركان المشتركة في إدارتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما، ويوجد معه كبار مسؤولي الدفاع السابقين ميغان أوسوليفان وميشيل فلورنوي ومستشارا الأمن القومي السابقان مايك غرين وإيفان ميديروس.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن الدعم الأمريكي لتايوان سيكون عبثا ولن يكون ذا جدوى. وصرح وانغ وين بين بأن "إرادة الشعب الصيني في الدفاع عن سيادتنا الوطنية ووحدة أراضينا ثابتة، وأيا كان من ترسله الولايات المتحدة لإظهار ما يسمى بدعمها لتايوان، فلن يكون مجديا". وقال إنه يتعين على واشنطن التعامل مع موضوع تايوان "بحكمة"، "حتى لا تزيد من تقويض العلاقات الصينية الأمريكية بشكل خطير".

ذكرت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية أن المراقبين في جميع أنحاء العالم سارع للتنبؤ بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحاول قريباً اتباع خطوات روسيا ضد تايوان.