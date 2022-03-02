الديار/ فادي عيد

قال انه ثمة معطيات ومعلومات في هذا السياق، تؤكد أن موقفاً رسمياً قد يصدر حيال ما يجري في روسيا وأوكرانيا، في ضوء ما ستؤول إليه العمليات العسكرية، وتحديداً المواقف الدولية في حال تطوّرت العمليات الميدانية، ولهذه الغاية، فإن لبنان يسعى لعدم "كسر الجرّة" مع المجتمع الدولي، وبالتالي الحفاظ على العلاقة مع موسكو، باعتبار أن هناك مصالح مشتركة بين لبنان وروسيا.وتُفيد المعلومات، بأن أكثر من اتصال جرى مع الخارجية الروسية، بما في ذلك رسالة شفوية سيحملها مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد إلى المسؤولين الروس، وتحديداً لكل من وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، تؤكد على عمق العلاقات بين بيروت وموسكو، في حين أن اتصالات جرت بين الخارجية اللبنانية والسفارة اللبنانية في موسكو بهدف تنقية الأجواء ووضع المسؤولين الروس في ما قصده الوزير بو حبيب في هذا السياق. وعلى هذه الخلفية، جاء لقاء السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار مع بوغدانوف، وينقل بحسب المطلعين على الأجواء بأنه كان إيجابياً.

اللواء/حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية قولها أنه في ذروة التأزم الحاصل في أكثر من مكان وحيال أكثر من ملف، وفي الوقت الذي لا يُمكن لأحد أن يتكهن بما ستؤول إليه الحرب الروسية - الاوكرانية والمدى الذي ستبلغه وما سينتج عنه من تداعيات على مستوى العالم بأسره، فإن الوضع اللبناني سيبقى في دائرة الارباك، وبالتالي لن تكون له القدرة على سلخ أوضاعه الداخلية عمّا يجري في الخارج، وهذا ما يجعل أصحاب القرار في لبنان ينكفئون عن الإجابات الواضحة والصريحة عن مصير الانتخابات المقبلة. وتتوقع أن تتبلور صورة مشهد الانتخابات بعد الزيارة المرتقبة لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الذي استبق زيارته المقررة إلى لبنان بحمله مواقف تخص لبنان ومنها التشديد على استقرار لبنان وصولاً إلى اجرّاء الانتخابات في أجواء بعيدة عن أي ضغوطات أو مؤثرات، وذلك في إشارة واضحة الى رغبة باريس في حصول هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن السفيرتين الأميركية والفرنسية دعتا خلال زيارة قامتا بها إلى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أن يُشدّد في عظاته وخلال لقاءاته السياسية على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وهذا أيضاً يعطي انطباعاً، ورغم الشكوك الحاصلة، بأن الدول الكبرى تنحاز إلى جانب حصول هذا الاستحقاق الذي يعد خطوة في رحلة الألف ميل الإصلاحية.