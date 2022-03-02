الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية عرض مع وفد صندوق النقد مراحل إنجاز خطة التعافي الاقتصادي

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنيستو ريغو راميريز، الذي استقبله في قصر بعبدا، أن "لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان، وخصوصاً القطاع المالي والمصرفي". وأكد الرئيس عون أمام الوفد أن "الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين: بوتين يؤكد لمادورو أن العملية العسكرية في أوكرانيا هدفها حماية المدنيين في دونباس

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في اتصال هاتفي بالتطورات في أوكرانيا، مؤكداً أن الغرض من العملية الخاصة هو حماية السكان المدنيين في دونباس.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان "شارك فلاديمير بوتين تقييماته للتطورات حول أوكرانيا، مؤكداً أن أهداف العملية العسكرية الخاصة هي حماية السكان المدنيين في دونباس، واعتراف كييف بجمهورية دونيتسك ولوغانسك، فضلاً عن السيادة الروسية على شبه جزيرة القرم ونزع السلاح وفصل النازية عن الدولة الأوكرانية، وضمان وضعها المحايد وغير النووي".