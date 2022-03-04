نداء الوطن 24-2-2022

طرد زفيريف... وتأهل نادل في "اكابولكو"

طلب الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثا عالميا العفو بعد ضربه كرسي حكم اللقاء بمضربه ضمن منافسات الزوجي في دورة اكابولكو المكسيكية الدولية لكرة المضرب تعبيرا"عن غضبه من الخسارة ما أدى الى طرده من منافسات الفردي بقرار من رابطة اللاعبين المحترفين.

الجمهورية 28-2-2022

نادال يتوج بطلا" ل"أكابولكو"

أكد الاسباني رافايل نادال انه وضع خلفه الإصابة التي أبعدته في الأشهر ال5 الأخيرة من الموسم الماضي وطرحت علامات استفهام حول مستقبله في ملاعب كرة المضرب باحرازه اللقب الثالث تواليا منذ بداية الموسم.

نداء الوطن 2-3-2022

بيليه يغادر المستشفى

غادر اسطورة كرة القدم البرازيلي مستشفى البريت انشتاين في ساوبولو حيث كان يتلقى علاجا كيميائيا واضطر للتمديد بسبب التهاب في المسالك البولية.

مارش مدربا" جديدا" لليدز

اعلن نادي ليدز يونايتد الإنكليزي الذي يشهد موسما"سيئا" في الدوري الممتاز تعيين الأميركي جيسي مارش مدربا" له خلفا" للارجنتيني المقال مارسيلو بييلسا.

ميامي يحسم الصراع مع شيكاغو وتورونتويفسد على نتس فرحته

حسم ميامي هيت مباراته امام ضيفه شيكاغو بولز 112-99 في صراعه مع وصيفه على صدارة المنطقة الشرقية في ابرز مواجهات الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.