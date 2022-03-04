TL

في اليوم الثامن للحرب الروسية على أوكرانيا ومع استئناف المفاوضات بين الجانبين مرحلة جديدة عنوانها نقل المعارك الى المدن الرئيسية تمهيدا للسيطرة عليها وصولا الى العاصمة كييف المطوقة من الجهات الأربع.

المنار

حال من الهستيريا تصيب العالم الغربي، والتهديدات ترقى الى الزر النووي.

اهداف موسكو ستتحقق بمفاوضات او بدونها، حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والجيش سيقاتل بلا هوادة، واي تأخير بالتواصل سيضاعف بنود التفاوض كما قال.

في آخر تصريحات وزير خارجيته سيرغي لافروف أن لكل دولة الحق بتحالفاتها وبناء قدراتها ولكن دون تهديد الآخرين، اما الحديث عن حرب عالمية فهي مقولة غربية.

nbn

في لبنان ما تزال شظايا الحرب في القرم تصل إلى لبنان سياسيا واقتصاديا. سياسيا عبر التصويت لصالح ادانة موسكو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد بيان الخميس الشهير. واقتصاديا عبر مخاوف من أزمات قمح ومحروقات وسلع أخرى أساسية يبحث المسؤولون اللبنانيون عن حلول استباقية لها على غرار ما حصل في اجتماعات عقدت اليوم في السراي الحكومي.

mtv

اليوم، بدأت الحرب على اوكرانيا اسبوعها الثاني. المؤشرات تدعو الى القلق. الرئيس الفرنسي يؤكد ان الاسوأ في الحرب لم يأت بعد، فيما اعلن الرئيس الاوكراني ان استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم. مصدر خوف ماكرون و زيلينسكي مبرر. فهما يعرفان أن روسيا لم تحقق الاهداف التي رسمتها لقواتها في الاسبوع الاول من الحرب. وبالتالي فان بوتين يمكن ان يقدم على خطوات اكثر خطورة، وخصوصا في ظل المراوحة النسبية عسكريا.

NTV

لكن ماذا عن هدر الوقت الانتخابي واللعب على القانون وتسلل الميغاسنتر الملغوم الى استحقاق أيار واليوم ردت وزارة الداخلية على طلب رئاسة الحكومة وخلصت في دراسة لها الى القول: يتعذر علينا الأمر. فهناك عقبات لوجسيتية وإجرائية وحاجات إلى موارد بشرية ومالية " وتنتخبوا بالافراح ".

OTV

أما لبنانيا، فتفاقم الازمة الاوكرانية ازمة لبنان المستمرة منذ 17 تشرين الاول 2019. فبعد المخاوف في موضوع القمح، ارتفاع مرشح للاستمرار في اسعار المحروقات، يحد من تماديه حتى الآن الاستقرار النسبي المرحلي في سعر صرف الدولار.

LBC

بعيدا من هذه الحرب، وفي ملف عالمي آخر، يبدو أن العلاقة ليست على ما يرام بين السعودية والرئيس بايدن. ولي العهد السعودي، وفي مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك"، ولدى سؤاله خلال المقابلة مع المجلة عما إذا كان بايدن يسيء فهم أمور عن ولي العهد، قال الأمير: "ببساطة لا أهتم". وتابع: "ان الأمر يرجع لبايدن "في التفكير في مصالح أميركا وينبغي للبلدين ألا يتدخلا في الشؤون الداخلية لبعضهما، ليس لنا الحق في أن نعطيكم محاضرات في أميركا... ونفس الشيء بالنسبة لكم".

الميادين

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنه "خلال العملية الخاصة دمرت 49 ​طائرة​ أوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و606 دبابات وعربات مدرعة و67 منظومة متعددة لإطلاق ​الصواريخ​".

الجزيرة

الحكومة الفرنسية​ نصحت مواطنيها بعدم البقاء في ​روسيا​ إلا للضرورة". وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية الفرنسي ​جان ايف لودريان​، في تصريح له، إلى أن "الأسوأ قد يكون مقبلاً بالنزاع في ​أوكرانيا​".

العربية

كشفت دراسة، أن الصراع في ​أوكرانيا​ قد يفقد ​الاقتصاد العالمي​ نحو تريليون دولار من قيمته، مع إضافة 3% إلى التضخم العالمي هذا العام. وأشار المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا، إلى أن مشاكل سلاسل التوريد جراء الصراع الروسي الأوكراني ستؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار.