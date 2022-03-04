لبنان الحر

أصدرت محكمة في طوكيو حكما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، على المسؤول السابق ‏في شركة نيسان غريغ كيلي بتهمة مساعدة القطب السابق في صناعة السيارات كارلوس غصن ‏في التكتم عن مداخيله، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".‏

صوت لبنان

أشار مجلس إدارة نقابة أصحاب ​المستشفيات​، إلى أن"الاكثرية الساحقة من المستوردين يفرضون على المستشفيات تسديد فواتير ​الادوية​ و​المستلزمات الطبية​ نقدا عند التسليم، وهو شرط أصبح تعجيزياً في ضوء نقص السيولة لدى المستشفيات".

radio orient

لفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إلى أننا "في حالة استثنائية منذ بدء الحرب بين ‏روسيا وأوكرانيا وما نراه اليوم أمر غير مسبوق"، معتبراً أن "أحداً لا يمكن أن يتوقّع إلى أي مستوى يمكن ‏أن تصل أسعار المحروقات، فهي قد تتراجع أو ترتفع".‏

اذاعة النور

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الى انه "بعد سنوات في الحياة السياسية والعمل بجهد وجدية لأجل لبنان أفضل، يحزنني حالة الانهيار التى وصلنا اليها مع غياب اي رؤية للخروج من الازمة. لذلك ولأسباب خاصة، قررت العزوف عن الترشيح للانتخابات شاكراً كل من دعمني طوال هذه السنوات خاصةً رئيس مجلس النواب نبيه بري".

صوت المدى

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا دو ريكولفيس.