أسفرت جولة المفاوضات الثانية بين روسيا وأوكرانيا عن اتفاق على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين في بعض المناطق الأكثر تضرراً، مع وقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت.

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا "تمضي في التزام صارم بالجدول الزمني، ويتم حل جميع المهام المحددة بنجاح". وأشاد بـ"شجاعة الجنود والضباط الروس الذين يقومون بالوفاء بالمهام الموكلة وخصوصاً حماية شعبنا في دونباس، وضمان أمن وطننا".

صعّدت القوات الروسية أمس هجومها على المدن الأوكرانية الرئيسية، وسط مطالبات أممية بانسحابها. ومع إعلان وزارة الدفاع الروسية توسيع سيطرة قواتها على الجنوب الأوكراني، بدا أنها تتجه إلى حسم معركة خاركيف في الشرق التي شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية مواجهات عنيفة.

اندلع حريق في محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في وسط أوكرانيا والأكبر على الإطلاق في أوروبا قاطبة، بعد قصف روسي استهدفها، بحسب ما أفاد متحدث باسمها فجر الجمعة. وقال المتحدّث أندري توز في مقطع فيديو نشر على حساب المحطة على تطبيق "تلغرام"، إنّه "إثر قصف للقوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية اندلع حريق"، مشيراً إلى تأكيد إصابة واحدة على الأقل.

طلب البيت الأبيض من الكونغرس مبلغ 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي للأزمة في أوكرانيا. ويشمل الطلب مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين، منها تمويل مخصّص لإرسال المزيد من الأسلحة، إضافة إلى التطرق لأزمة اللاجئين المتوقعة.

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بما سماه "الخطاب الخطير" للرئيس فلاديمير بوتين الذي أظهر "ذروة في عدم المسؤولية" بسبب تهديداته المتكررة باللجوء إلى خيارات نووية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية "حيوية ودفاعية" كي تواصل الدفاع عن نفسها."

يعتزم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي غداً السبت القيام بزيارة خاطفة إلى طهران، لإجراء مشاورات بشأن القضايا العالقة في المفاوضات النووية الجارية في فيينا وإعطاء دفع لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت الوكالة الدولية إن غروسي سيناقش "الضمانات الأمنية العالقة بهدف التوصل إلى حل لها".