الجمهورية/ إيفا أبي حيدر

قال إنّ الزيادة التي شهدتها أسعار المحروقات محلياً أمس ما هي الّا بداية مسار تصاعدي للأسعار متأثرة بارتفاع سعر برميل النفط عالمياً. وبما انه لا ترجيحات بالسقوف التي قد يسجلها سعر البرميل فإنّ تخطّي سعر صفيحة البنزين الـ 450 الفاً ما عاد بعيداً. وفي هذا السياق، رجّح رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أن نشهد خلال الشهر المقبل شحاً في البضاعة بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة. ولفت الى أنّ الشركات المستوردة للنفط عقدت اجتماعات عدّة مع وزارة الطاقة لتدارك الوضع، لا سيّما أن هناك كميات من النفط تصل إلى لبنان من روسيا وعبر البحر الأسود، مشيراً إلى أنه لا إمكان اليوم لتخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق لا تسمحان بذلك. وتعليقا على ارتفاع اسعار المحروقات أكد عضو نقابة اصحاب المحطات جورج البراكس لـ"الجمهورية" انه رغم الزيادة التي طرأت على اسعار المحروقات يمكن التأكيد ان الامور لا تزال تحت السيطرة راهناً لأن سعر صرف الدولار لا يزال مثبتا على نحو 20 الفا، كذلك من جهة ثانية لم تشهد بعد الأزمة الروسية الاوكرانية مزيداً من التصعيد ولا يزال المستوردون حتى الآن قادرين على تأمين البضاعة بما يكفي حاجة البلد حتى لو بكميات قليلة، مؤكداً أنّ الجداول التي ستصدر تباعاً ستسجّل ارتفاعات متزايدة، ما يعني أنّ وصول سعر صفيحة البنزين إلى 450 الفاً ليس ببعيد. وتابع: لا يمكن التكهن بالمدى الذي يمكن أن يبلغه سعر برميل النفط عالمياً في حال تفاقمت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا فقد يصل الى 150 دولاراً أو حتى 200، خصوصاً أنّ روسيا تشكّل ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتستحوذ أوروبا على 40 % من الغاز الروسي، لذا إنّ أي تطور سلبي سيأخذ الامور الى مسار غير متوقع.

الديار/ محمد علوش

تحدّث عن قفزت أسعار النفط عالمياً بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية لتصل الى مستويات لم تشهدها منذ اكثر من 10 سنوات. وقال تبقى الأمور مفتوحة بكل الاتجاهات بحسب مصادر متابعة التي تشير إلى أنّ العالم يعيش ظروفاً استثنائية، والأمر لا يتعلق بلبنان فقط، وبالتالي من الصعب معرفة مسار أسعار النفط في الأيام المقبلة. وتكشف المصادر أنّ سعر المحروقات في لبنان يعتمد على السعر العالمي في ثلاثة أسابيع سابقة، وبالتالي يُفترض أن يكون السعر اليوم مربوطاً بسعر النفط منذ ثلاثة أسابيع، أي عندما كان لا يزال دون الـ 95 دولاراً، إلا ان الجدول الجديد يعتمد على أسعار النفط اليوم والتي وصلت الى حدود 120 دولاراً للبرميل، مشيرة الى أن هذه التسعيرة تُعتبر بمثابة سرقة موصوفة. وترى المصادر ان ما قامت به وزارة الطاقة يصب في مصلحة الشركات المستوردة للنفط، وإنّ هذه الاسعار الخيالية للمحروقات في لبنان مرجحة للارتفاع أكثر في الأيام المقبلة. كذلك ترى المصادر أنّ ارتفاع أسعار المازوت سيجعل أصحاب السوبرماركات يرفعون أسعار السلع، أما الكارثة ستكون بسعر "الكيلو وات"، حيث يتوقّع أن يتخطى عتبة العشرة آلاف ليرة بحال استمر الواقع على ما هو عليه.

وختم قائلاً، كل هذا يبقى رهن تأمين المحروقات، حيث تكشف المصادر أن استمرار الأزمة قد يعني عودة مشهد الطوابير الى لبنان، لأنّ الشركات لن تُخاطر أولاً بشراء كميات كبيرة، وقد لا تجد مواداً لشرائها ثانياً.