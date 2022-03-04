وكالة الأناضول

أزمة أوكرانيا في حسابات الحكومات العربية وعيون الشارع

خلافا لمواقف حكوماته، بدا الشارع العربي منقسما بين تيار مؤيد لدفاع كييف عن سيادتها واستقلالها، وآخر مؤيد للتدخل الروسي رغم بُعد الدول العربية جغرافيا، إلا أن تداعيات التدخل الروسي على الأمن الغذائي تشكل هاجسا لحكومات هذه الدول وشعوبها تعكس المواقف الرسمية لمعظم الدول العربية من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا محاولات جادة للوقوف على مسافة واحدة من طرفي الحرب، عبر مواقف رسمية داعية إلى ذلك. وفي مجملها دعت تلك المواقف المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية إلى بذل أقصى الجهود لضبط النفس وخفض حدة التصعيد، وتسوية النزاع بالطرق السلمية، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية. وعلى خلاف مواقف الحكومات، بدا الشارع العربي منقسما في موقفه من هذه الحرب، بين تيار مناصر لدفاع أوكرانيا عن سيادتها واستقلالها، وآخر مؤيد للتدخل العسكري الروسي، وهو التيار الأقل حضورا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي. وصرح بوتين خلال الاجتماع، أن "القوميين والمرتزقة الأجانب في أوكرانيا يختبئون خلف المدنيين مستخدمينهم كدروع بشرية". وقال بوتين إن "هناك مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بما في ذلك من الشرق الأوسط". وأردف بوتين: "العملية الخاصة في أوكرانيا تسير حسب الخطة وبتوافق تام مع الجدول الزمني". وأشار بوتين إلى أن "الروس والأوكرانيين شعب واحد، وأنه لن يغير رأيه بذلك أبدًا".