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في اليوم التاسع للحرب الروسية على اوكرانيا، تطور خطير في سير العمليات العسكرية.

فقد استفاق العالم حابسا أنفاسه على قصف روسي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا من حيث السعة الإنتاجية، قبل ان تسيطر عليها ويتم اخماد النيران دون تسرب اشعاعات نووية لكن الرواية الروسية جاءت على الشكل التالي: مخربون أوكرانيون وراء الهجوم..

المنار

فيما الانظار على محطة زابوريجيا النووية الاوكرانية التي حاصرتها النيران والاشاعات ، برز تفاؤل يعتد به من مفاوضات فيينا حول النووي الايراني، أكدت من خلاله الاخبار المتواترة ان امكانية التوصل الى اتفاق باتت شبه مكتملة، وتنتظر الايادي السياسية لتذليل آخر العقبات واتمام اللمسات الاخيرة.

nbn

في لبنان ومع دخول الإستحقاق النيابي فلك العشرة أيام الأخيرة قبل بلوغ موعد إقفال باب الترشيح منتصف الشهر الجاري بدأت الماكينات الإنتخابية تتحضر بالتوازي مع إعلان أسماء المرشحين.

mtv

مرة جديدة فلاديمير بوتين يخرق كل المحرمات، ويصل في حربه على اوكرانيا الى مرحلة الرعب النووي. اوروبا كلها عاشت امس ليلة عصيبة بعدما اندلع حريق قرب اكبر المفاعلات النووية في القارة في محطة زابوريجيا الاوكرانية. المعلومات تفيد ان الحريق لو امتد كان سيؤدي الى كارثة لا تقل تأثيرا عن كارثة تشرنوبيل، فيما اكد الرئيس الاوكراني ان الانفجار النووي لو حصل فستكون نهاية اوروبا.

NTV

قال رئيس الجمهورية ميشال عون إن هناك طرقا أبسط من تلك التي طرحها وزير الداخلية في دراسة الميغاسنتر، وهذا هو سبب تشكيل اللجنة الوزارية ومن لجنة تسبر أغوار الميغاسنتر الى إغراقه لاحقا في مجلس النواب وفتح الأبواب على تعديلات في القانون.

OTV

وعلى خط العلاقات اللبنانية-الروسية، وبعد معلومات تم تداولها عن رفض المسؤولين في موسكو لقاء موفد الرئيس عون، جاء النفي باللقاءات التي عقدها مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد بعد ظهر اليوم، حيث التقى الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

LBC

في الملف النووي الإيراني، قالت كبيرة مبعوثي بريطانيا إلى محادثات إيران النووية اليوم الجمعة إن المحادثات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق، وإنها مع زملاءها من فرنسا وألمانيا سيغادرون إلى بلادهم لإطلاع الوزراء على أحدث التطورات.

الميادين

حذّر مندوب ​إسرائيل​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ السفير جلعاد إردان، عقب اجتماع عقده مع قائد القوات الدولية المؤقتة "​اليونيفيل​" في لبنان اللواء "أرولدو لازارو ساين"، من اندلاع مواجهة عسكرية ستكون نتائجها "كارثية" على لبنان، بسبب ما زعم حول مواصلة ​حزب الله​ نشاطه العسكري قرب الحدود بين الجانبين.

الجزيرة

أعلن ​البيت الأبيض​، عن قرب عقد اتفاق مع ​إيران​، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يحتاج إلى مزيد من العمل"، مشيرا في بيان له، إن "الأولوية في أي اتفاق مع إيران هي منعها من امتلاك ​سلاح نووي​"، حسب قناة "العربية".

العربية

أجرى وزير الخارجية السعودي ​فيصل بن فرحان​ اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​، أكد فيه أن تعزيز الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة الأزمة الأوكرانية.