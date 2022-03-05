لبنان الحر

لفت وزير الاقتصاد أمين سلام، إلى "أننا سنبدأ عملنا من الاثنين، لأخذ بعض القرارات بما يتعلق بأذونات التصدير، لنحمي الاستهلاك المحلي، وسنتعاون لمتابعة الموضوع وأخذ القرارات العامة".

صوت لبنان

أشار رئيس "​التيار الوطني الحر​"، النّائب ​جبران باسيل​، في كلمته خلال ​الجمعية العمومية​ لقطاع الشباب في التيار، إلى أن "كل شاب وصبية منكم يدخلون في التيار يعطونه التجدد وقوة الإستمرار".

radio orient

أثار تصريح نائب رئيس "تيار المستقبل" مصطفى علوش جدلاً واسعاً في صفوف ‏جمهور ‏المستقبل، بعد إعتباره أن عدم مشاركة الرئيس سعد الحريري في ‏الانتخابات لا تعني أنه لا ‏يُمكن للمحازبين أو لنواب "المستقبل" الترشّح تحت ‏أسمائهم الشخصية، قائلا "لا أحد سيمنع ‏المنتسبين للتيار من الاقتراع أيضا".‏

اذاعة النور

اعتبر رئيس ​تيار التوحيد​ العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي فادي عقيقي الجاهل لأبسط القواعد في ​لبنان​ سيتسبب بأزمة كبيرة من خلال إعتقاله لشيخة عمرها 71 عاماً، يبدو أن هذا الرجل لا يحفظ كرامات الناس وغير مسؤول عن أعماله أدعو الرئيس الأول لـ​محكمة التمييز​ ال​لبنان​ية القاضي ​سهيل عبود​ والنائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات ​للتدخل تداركاً للأسوأ".

صوت المدى

اعتبر النائب السابق ​نبيل نقولا​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "لا يموت حق وراءه مطالب، ازف للمواطنين اصحاب العقارات التي كانت تخضع لقانون ايكوشار منذ سنة 1962 بين خلده و​ضبيه​ قد حررت كما وعدتكم بأنني لن استكين قبل إلغائه".