أثار اقتراب الأعمال القتالية في أوكرانيا من المحطات النووية هلع العالم. وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، أمس، لمناقشة الهجوم الروسي على محطة زابوريجيه النووية. وأكّدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد أن القصف الروسي على موقع زابوريجيه الذي يضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، شكّل "تهديداً هائلاً لكلّ أوروبا والعالم".

ردت روسيا بقوة على اتهامات باستهداف المحطة النووية الأوكرانية، وأفادت بأن المنشأة "تحت سيطرة القوات الروسية، وهي تعمل بشكل طبيعي".

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً إلى دول الجوار، وقال إن بلاده لا تعتدي على أي طرف، لكنها "ترد على أي إساءة توجه إليها". وأعلن الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا "سوف تتواصل حتى تحقيق كل أهدافها"، في وقت تزايدت انعكاسات التطورات في أوكرانيا على الوضع الداخلي في البلاد. ودعا بوتين خلال مشاركته في مراسم رفع العلم الروسي على العبارة "المارشال روكوفسكي"، الجمعة، بلدان الجوار إلى "عدم تصعيد العلاقات مع روسيا"، مشدداً على أن بلاده لن تقبل توجيه إساءات، مشيراً إلى أنها "تقوم برد فعل فقط على الإساءات التي توجه إليها".

حمل تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن المفاوضات مع أوكرانيا سوف تتواصل خلال أيام، إشارة إلى ارتياح موسكو لسير العملية التفاوضية. وتزامن ذلك مع إعلان مصادر مقربة من وزارة الدفاع أن الطرفين الروسي والأوكراني قد يوقعان اتفاقا مكتوبا خلال الجولة الثالثة التي ينتظر أن تعقد مطلع الأسبوع المقبل على الأراضي البيلاروسية.

وصفت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة الهجوم الذي تعرضت له منشأة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا بأنه "غير مقبول" و"غير مسؤول على الإطلاق"، مذكّرةً بأن القانون الدولي يحرّم مهاجمة مثل هذه المنشآت "حتى عندما تكون أهدافاً عسكرية".

أكد وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "ستدافع عن كل شبر" من أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي شدد أمينه العام ينس ستولتنبرغ على أن التحالف العسكري لن يرسل أي جنود الى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها لأن ذلك سيؤدي الى مواجهة عسكرية مع روسيا. ومع دخول الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية يومه التاسع.

وصفت السفارة الأميركية في أوكرانيا الهجوم الروسي على محطة زابوريجيا النووية بأنه "جريمة حرب"، مضيفة أن "قصف بوتين لأكبر محطة نووية في أوروبا يأخذ عهد الإرهاب خطوة إلى الأمام".

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، في أعقاب قصف محطة زابوريجيا النووية. وطالب بايدن، روسيا، في بيان أصدرته الرئاسة الأميركية مساء الخميس، بوقف أنشطتها العسكرية في منطقة المحطة النووية، والسماح لرجال الإطفاء بالوصول إلى الموقع.

تضاربت المواقف بين الأطراف الغربية وإيران، أمس، بشأن اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، بعد 11 شهراً من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، للصحافيين في بروكسل، أمس، "آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع". وجاء تأكيد بوريل غداة اتصال هاتفي أجراه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد، بدوره، أن "استعجال الطرف الغربي لا يمكن أن يحول دون مراعاة الخطوط الحمر لإيران".

فجّر انتحاري نفسه داخل مسجد للأقلية الشيعية في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان خلال صلاة الجمعة، أمس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 56 مصلياً وجرح 194 آخرين، في مجزرة تعد الأكثر دموية في البلاد منذ عام 2018.

قالت الحكومة اليابانية، في وقت مبكر اليوم (السبت)، إن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة هي التاسعة هذا العام، ويعتقد مجدداً أن المقذوف هو صاروخ باليستي.

قارن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس (الجمعة)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرئيس الصربي السابق الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش، الذي توفي في زنزانته في العام 2006 قبل انتهاء محاكمته أمام القضاء الدولي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

قالت شبكة "سي إن إن" التي تعمل على مدار 24 ساعة، إنها ستتوقف عن البث فى روسيا بينما ستواصل تقييم الوضع وخطواتها التالية للمضي قدماً.

نفت أنقرة أن تكون قدمت طائرات مسيّرة محلية الصنع مساعدات عسكرية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الطائرات التي أعلنت عنها كييف تم تسليمها إليها في إطار صفقة تجارية تم الاتفاق عليها من قبل، فيما اعتبرت تركيا أنه من الصعب حالياً الجمع بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على طاولة مفاوضات واحدة، في ظل ظروف الحرب الراهنة.