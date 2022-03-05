الأخبار/ رحيل دندش

تحت عنوان "أوّل نقابة للنفسانيّين: انقسام على القانون التأسيسي" كتبت "دندش"، تُجرى اليوم أول انتخابات لنقابة النفسانيّين في لبنان في قطاع عانى طويلاً من فوضى أدّت إلى تنامي منتحلي الصّفة والمتطفّلين على الاختصاص، ما أفقد الكثيرين الثقة بالعلاج النفسي برمّته. وقالت تأتي ولادة النقابة في وقت يرزح اللبنانيون تحت وطأة ضغوط اقتصادية وسياسية وصحية تؤثر على الصحة النفسية والعقلية، وتبدّى ذلك، بحسب البرنامج الوطني للصحة النفسية. ويهدف إنشاء النقابة إلى وضع معايير عملية وأخلاقية للعمل النفسي، وتأطير المدارس العلاجية وتسجيلها ضمن الأصول القانونية، لحماية المهنة من الدّخلاء، وحماية المرضى والتأكّد من حصولهم على الرعاية والعلاج النفسي المبني على الأصول العلمية، إضافةً إلى تأسيس صندوق تعاضد للمنتسبين، والمتابعة مع الهيئات الضامنة لتغطية تكاليف العلاج النفسي، ما من شأنه توسيع دائرة المستفيدين من خدمة التحليل والعلاج النفسي، إلى جانب وضع التعرفة والحد الأدنى لكلفة التدخلات العلاجية. كذلك تُقام الانتخابات عملاً بالقانون رقم 254 القاضي بإنشاء نقابة للنفسانيّين. وتخوض المنافسة لائحتا "معاً نبني نقابة" و"نحو نقابة جامعة". وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد العاملين في المجال النفساني من حملة إجازة مزاولة المهنة عياديّ وتربوي، يبلغ نحو 830 من خرّيجي الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة. وتتنافس اللائحتان على مركز النقيب و11 عضواً في الانتخابات التي ستُجرى في "بيت الطبيب" في بيروت.

الديار/ دوللي بشعلاني

ناولت موضوع الانتخابات النيابية وقالت لن تشهد دائرة "بيروت الثانية" في الانتخابات النيابية المقبلة، معركة كسر عظم بين الأخصام السياسيين الفعليين في ظلّ خروج "تيّار المستقبل" من دائرة المنافسة، إنّما ستكون من بين الدوائر الأكثر حماوة نظراً لعجقة اللوائح فيها واختلاط التحالفات بين الأحزاب والعائلات البيروتية ومجموعات المعارضة والمجتمع المدني. وذكرت مصادر سياسية بيروتية عليمة، أنّه لا يُمكن حتى الآن معرفة العدد النهائي للوائح التي ستتنافس على 11 مقعداً. كذلك تقول المصادر بأنّ الجميع اليوم في انتظار ما سيكون عليه المزاج السنّي بعد انسحاب الحريري من الساحة الانتخابية، سيما وأنّ أصوات ناخبيه يُمثّلون الأكثرية في هذه الدائرة. وختمت متسائلةً: هل سيُقبل الناخبون السنّة على الاقتراع بكثافة في أيار المقبل، أم على العكس سيُقاطعون الانتخابات، والى أي لائحة أو حزب ستذهب أصواتهم إذا انتخبوا؟، تُجيب المصادر نفسها بأنّ العائلات البيروتية "لا تزال مضعضعة حتى الآن"، ولكن على ما يبدو، فإنّ ثلث الناخبين سيلزم البيوت، والثلث الثاني سيخضع لتوجيهات التوافق السني، فيما الثلث الباقي لا يزال ضائعاً بين انتخاب بديل عن الحريري من الوجوه السنيّة التقليدية، أو من الوجوه الجديدة من المجتمع المدني، ويخدموا الوطن.