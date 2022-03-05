روسيا اليوم

بوتين يؤكد أن روسيا ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى ويدعو الدول المجاورة لعدم التصعيد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الدول المجاورة لعدم تصعيد العلاقات أو إسائتها مع روسيا، وأشار إلى أن بلاده ترد فقط على الإجراءات السلبية للدول الأخرى بحقها. وشدد الرئيس الروسي، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في مراسم رفع علم روسيا على العبارة المارشال روكوسوفسكي اليوم، على أن روسيا ستواصل عملية التطوير وستعمل على تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء البلاد، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها.

وحث بوتين الدول المجاورة على عدم تصعيد العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن روسيا ترد فقط على الخطوات السلبية التي تتخذ ضدها.

كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا ستفي بجميع التزاماتها الاقتصادية تجاه الدول الشريكة الأجنبية.

وعن خروج عدد من الشركات الأجنبية من روسيا، أكد الرئيس الروسي أن رفض الشركاء الأجانب للمشاريع المشتركة مع روسيا يسبب بعض الضرر، لكن الأهداف التي تم وضعها سيتم بلوغها. وقال بوتين: "لقد أظهرنا ذلك بشكل متكرر ومستعدون لإظهار ذلك مرة أخرى، إذا كان هناك من لا يريد أن يتعاون معنا ويقرر أن يضر بنفسه فإن ذلك سيضرنا بالطبع، ولكن بأي طريقة؟ سيتعين علينا تعديل بعض المشاريع واكتساب كفاءات إضافية وتنفيذ المشاريع كما فعلنا في مشاريع أخرى".