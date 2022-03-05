وكالة الأناضول

رئيس وزراء كازاخستان: مستعدون للتعاون مع المستثمرين الأتراك

أعلن رئيس وزراء كازاخستان علي خان اسماعيلوف، استعداد بلاده للتعاون مع المستثمرين الأتراك في مجالات الموارد المعدنية والهندسة الميكانيكية والزراعة والطاقة المتجددة.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال منتدى العمل التركي- الكازاخي في العاصمة نور سلطان.

وشدد اسماعيلوف على أن تركيا تعتبر أحد شركاء التجارة والاستثمار الأكثر ثقة بالنسبة لكازاخستان، مبينًا أن حجم التجارة بين البلدين العام الماضي تجاوز 4.1 مليارات دولار.

وأوضح أن حجم الاستثمار القادم من تركيا إلى بلاده سجل رقمًا قياسيًا في السنوات الثلاثة الماضية رغم انتشار وباء فيروس كورونا. وأشار اسماعيلوف إلى أن كازاخستان تحتل المرتبة السادسة عالميًا من ناحية احتياطيات الموارد الطبيعية، والعاشرة بالمواد الخام.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بلينكن: حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الاستجابة لمطالب كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها بلينكن، قبل اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، وفق صحيفة "ذا غارديان".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي من الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن الأسوأ لم يأت بعد، مضيفا "أعتقد أن التوقع الرهيب هو أن المعاناة التي رأيناها بالفعل من المرجح أن تزداد سوءا قبل أن تتحسن".

فيما يتعلق بمنطقة حظر الطيران، استشهد بلينكن بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في قوله إن الناتو يتحمل مسؤولية "ضمان عدم امتداد الحرب إلى خارج أوكرانيا". وأضاف: "لقد كان الرئيس بايدن واضحا في أننا لن ندخل في حرب مع روسيا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا مع الحلفاء والشركاء لتزويد الأوكرانيين بالوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم بشكل فعال".