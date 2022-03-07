TL

عمليات إجلاء اللبنانين من اوكرانيا عبر بولندا ورومانيا متواصلة وبوتيرة سريعة، إما على صعيد حكومي او على صعيد مبادرات فردية، ومن المتوقع أن تصل بعد قليل طائرة الميدل إيست الى مطار رفيق الحريري الدولي القادمة مباشرة من بولندا، وعلى متنها اكثر من مئة لبناني مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير.

المنار

وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط آتية من وارسو وعلى متنها مئة وخمسة من الطلاب اللبنانين الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية في أوكرانيا. وكان الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير قد غادر الى وارسو للاشراف على الإجراءات كافة بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في بولندا. وقد توافد اهالي الطلاب اللبناتين من مختلف المناطق اللبنانية منذ مساء اليوم الى المطار لملاقاة أبنائهم.

nbn

فيما يتعلق بالمواد الغذائية رصدت ظاهرة مدانة فضحتها فيديوهات لعمال في محلات تجارية يعملون على إخفاء بعض السلع كالزيوت عن الرفوف بانتظار رفع أسعارها. وهنا تبدو ضرورة تحرك الأجهزة المعنية لوأد هذه الظاهرة الاحتكارية قبل ان تتوسع. وبالنسبة للقمح فإن مخزونه لايكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر بحسب المسؤولين المعنيين ولذلك تقرر تقنين الطحين ليكون استخدامه للخبز العربي فقط.

mtv

سياسيا، الأنظار مشدودة الى الاسبوع الطالع لمعرفة ما سيحصل بالنسبة الى إصرار بعض من في السلطة على اعتماد (الميغاسنتر) قبل شهرين من الاستحقاق الانتخابي. فهل من يطالب به ويسعى له يريد الميغاسنتر حقا، أم يريد "الميغا تأجيل" خوفا من نتائج الانتخابات؟

NTV

تم تزييت يوم الأحد بغارات وزارية أصابت مخازن التخرين ومحطات المحروقات وبالتوازن المناطقي.. من فرن الشباك والشفروليه إلى طريق المطار والمظليون من الوزراء عثروا على كميات من المواد المخبأة في مستودعات المتاجر الكبيرة، لا سيما الزيت الذي وقع صريع الأزمة الأوكرانية الروسية، أما في المحروقات فإن التخزين وإقفال المحطات كان لزوم التسعيرة الجديدة وانتظار رقمها الذي سيلامس الخطوط الحمر.

OTV

أطلقت دائرة حاصبيا في الحزب "الديمقراطي اللبناني" العمل الرسمي في الماكينة الانتخابية، في لقاء حاشد أقيم في قاعة نادي الجبل الرياضي، وذلك بعد إعلان رئيس الحزب النائب طلال ارسلان، ترشيح الوزير السابق مروان خير الدين عن المقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثالثة.

LBC

في ترسيم الحدود، يعمل على تشكيل لجنة تقنية، مهمتها محددة، تقتصر على دراسة العرض الاميركي الرسمي الخطي الذي سلمته واشنطن الى المسؤولين اللبنانيين، لترفع الدراسة الى الرئيسين عون وبري، فيتخذ لبنان موقفا رسميا موحدا لا لبس فيه.

الميادين

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن "أنقرة تدعم عقد هدنة بين روسيا و​أوكرانيا​".

الجزيرة

أعلنت ​الحكومة المصرية​، تسيير رحلات لنقل السائحين الأوكرانيين لدول الجوار الأوكراني، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في جنوب شرق ​أوكرانيا​.

العربية

أعلنت السلطات ​اليونان​ية عن ضبط أكثر من 7 ملايين سيجارة خلال محاولة تهريبها إلى دول ​الاتحاد الأوروبي​ و​بريطانيا​. وأوضحت وزارة الشحن اليونانية، أن مسؤولي الهيئة المركزية لميناء إيغومنيتسا بغرب اليونان، اعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 64 عاما من دولة أجنبية لم تذكر اسمها بتهمة ​التهريب​.