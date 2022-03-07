لبنان الحر

أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في تصريح له أثناء جولة على محطات المحروقات، أننا "وجدنا أكثر من 100 الف ليتر ببعض المحطات التي أقفلت ولم تبيع البنزين للمواطنين، ومجموع جولات هذا النعار بلغ تقريبا 300 الف ليتر مخبأ عن المواطنين".

صوت لبنان

وصل إلى مبنى الطيران المدني في "​مطار بيروت الدولي​"، وزير الخارجية الجزائري ​رمطان لعمامرة​ على رأس وفد من الوزارة، في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيسي مجلس النواب ​نبيه بري​ والحكومة ​نجيب ميقاتي​ ووزير الخارجية ​عبد الله بو حبيب​.

radio orient

أشار وزير التربية ​عباس الحلبي​، إلى أنه "ما لفتني أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ حذر في جلسة ​مجلس الوزراء​ الأخيرة، من ​الوضع المالي​ للدولة وأن الوضع لا يحتمل التأجيل"، مؤكداً "أننا نبحث عن ​الدولار​ لتأمين المواد الأساسية، قبل تأمين المعدات اللازمة والتجهيزات للميغاسنتر".

اذاعة النور

أشار وزير الإتصالات ​جوني القرم​، إلى أنه "منذ وصولي إلى الوزارة قلت إنه لا حاجة لتخزين الدولارات في الهواتف، ولكن الإحتكار خلق ​السوق السوداء​".

صوت المدى

أشار وزير العمل ​مصطفى بيرم​، إلى أنه "تم الإتفاق على مبلغ مقطوع بزيادة على أساس الحد الأدنى للأجور، وهو عبارة عن مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة تضاف إلى الـ675 ألف ليرة"، موضحًا أن "المسار مستمر للوصول إلى حد أدنى للأجور مناسب".