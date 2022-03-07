في اليوم الحادي عشر من الحرب الروسية على أوكرانيا أعلنت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي لاوكرانيا تجاوز 1.5 مليون مما يخلق أزمة لجوء تعد الاسرع تفاقماً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية فيما تواصلت القوات الروسية زحفها إلى كييف حيث تواجه مقاومة شرسة.

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تتهيأ لقصف أوديسا المدينة التاريخية المطلة على البحر الاسود والتي تضم ميناء، مشدداً على أن الخطوة ستشكل جريمة حرب ستكون جريمة تاريخية.

وأعلن الرئيس الاوكراني أن ضربات صاروخية روسية دمرت أمس مطار فينيسيا في وسط أوكرانيا.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف شامل وعاجل لاطلاق النار في أوكرانيا أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي وفق ما أفاد مكتب أردوغان.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية استمرت ساعة و45 دقيقة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي بادر للاتصال به. وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن بوتين نفى خلال المحادثات مع أوكرانيا أن يكون جيشه قد استهدف مدنيين في أوكرانيا كما شدد على أنه ليس في وارد مهاجمة المحطات النووية.

نقل مسؤول في الرئاسة الفرنسية عن الرئيس الروسي قوله أن روسيا ستحثث أهداقاً في أوكرانيا أما بالتفاوض وإما بالحرب مضيفاً أن الرئيس الروسي شدد على أنه لا يعتزم مهاجمة المواقع النووية الأوكرانية.

أكدت السلطات الاوكرانية أن جولة ثالثة من المفاوضات بين الروس والاوكرانيين ستعقد اليوم لكن فرص تحقيق تقدم تبدو ضئيلة.

تستمر الشركات الاجنبية بمغادرة روسيا بكثاقة وأفر هذه الشركات المجموعتان الأميركيتان للبطاقات المصرفية فيزا وماستركارد اللتان أعلنتا السبت تعليق عملياتهما في روسيا.