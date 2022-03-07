أعلنت الوكالة العربية للأنباء "سانا" عن استشهاد 13 عسكرياً بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الذي أدى إلى استشهاد عسكريين سوريين نفذه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واستهدف حافلة عسكرية في منطقة صحراوية بوسط سوريا.

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس قرب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

هزّ أمس انفجار ضخم قاعدة للجيش الأميركي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية شمال شرقي البلاد.

أطلقت القوات العراقية أمس، عملية أمنية في الموصل شمال البلاد للبحث عن مطلوبين للقضاء.

كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن إسرائيل هي الأكثر تهديداً للأمن الوطني الأردني.