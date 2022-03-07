الجمهورية / إيفا أبي حيدر

تناولت موضوع أزمة المحروقات وقالت عاش المواطنين اللبنانيين حالة من الهلع خلال نهاية الاسبوع تمثّلت بالتهافت على محطات المحروقات خوفاً من انقطاع المادة، وذلك إبّان تصريح لممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا يؤكد فيه انّ المخزون في لبنان لا يكفي لأكثر من اربعة أو خمسة ايام، فكانت النتيجة عودة مشهد الطوابير أمام المحطات. الا ان هذا التهافت قوبِل ببعض التطمينات بأن لا أزمة بنزين، خصوصاً ان هناك مجموعة بواخر محمّلة بالمشتقات النفطية سوف تصل تباعا الى لبنان وستقوم بإفراغ حمولتها فور الانتهاء من فتح الاعتمادات اللازمة لها من قبل مصرف لبنان. وفي هذا السياق، اكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لـ"الجمهورية" ان لا مبرر لحالة الهلع عند المواطنين فالبنزين متوفر ومؤمن حاليا وستُضاف اليه حمولة بعض البواخر التي هي في طريقها الى لبنان، عازياً هذا التهافت على المحطات الى الخوف من ارتفاع الاسعار محليا بعد ارتفاعها عالميا. ولدى سؤاله اذا كان هناك تحرّك ما لعودة العمل بالبطاقات المصرفية على محطات المحروقات خصوصا انه مع ارتفاع اسعار المحروقات، قال: لقد أرسلنا كتاباً في هذا الخصوص الى وزارة الاقتصاد ولم يصلنا منها اي جواب بعد.

الأخبار / راجانا حمية

قالت إنّ شركات الطيران قرّرت التمرّد على قرار المدعي العام لديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، بإلزامها دفع ما في ذمتها للجامعة اللبنانية ووزارة الصحة بدل إجراء فحوص الـ pcr بالدولار الفريش. بعد ثلاثة أسابيع من صدور القرار، ردّت الشركات برفض تعميم المديرية العامة الذي صدر إصر قرار خميس، بردّ "الأمانات" إلى أصحابها. وأضافت في مقدم المبررات، عادت الشركة إلى مذكرة التفاهم التي "لم تفرض دفع المبلغ بالدولار الفريش"، وتذكّرت الشركة التي تتقاضى ثمن تذاكرها بالدولار الفريش أن سعر الصرف الرسمي لا يزال 1507 ليرات. وبما أنها حولت المبالغ في وقتها، فإنها في حلّ من أمرها. وللتأكيد على "مظلوميتها" من تعاطي الدولة معها، لفتت الشركة إلى أنها تقدم منذ عدة أشهر ولا تزال مساعدات مالية كبيرة من أموالها الخاصة لتشغيل المطار. كذلك قالت، أنّ ما فات الشركتين أن المبالغ التي تطالب الجامعة اللبنانية بتسديدها بالدولار الأميركي، تعود للفترة التي بدأت فيها شركات الطيران باستيفاء بدل فحص الـ pcr وتذكرة السفر بالدولار الأميركي حصراً. وبما أن هذا البدل "تستوفيه الشركات كأمانة وجب عليها ردّه إلى الجامعة اللبنانية بالعملة التي دفعها المسافر"، على ما يقول رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، لافتاً إلى أن هذه "ليست ضريبة، إنما هي بدل لقاء عمل قامت به الجامعة اللبنانية التي يحقّ لها بحسب قانون الموازنة أن تقوم بأعمال لمصلحة الغير كما إجراء المناقصات". لذلك، الجامعة "متمسكة بحقها في الخمسين مليون دولار"، وما عدا ذلك، "إثراء غير مشروع حصّلته الشركات على حساب الجامعة"، محمّلاً المسؤولية للشركات وللمديرية العامة التي تشترك هي الأخرى في نسف حق الجامعة بالتغاضي.