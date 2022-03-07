وكالة الأناضول

أردوغان يدعو بوتين لإعلان عاجل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإرساء وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع بوتين، الأحد، بحثا خلاله الهجوم العسكري على أوكرانيا والعلاقات الثنائية. وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن استعداد تركيا للمساهمة بكافة الطرق في حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية في أسرع وقت ممكن. وأكد أردوغان لنظيره الروسي أن وقف إطلاق النار العاجل سيقلل من المخاوف الإنسانية في المنطقة وسيمنح فرصة للبحث عن حلول سياسية، مضيفا بقوله: "لنمهد معا طريق السلام". وأشار الرئيس التركي أنه على تواصل دائم مع الجانب الأوكراني والبلدان الأخرى، مؤكدا أنه سيواصل بذل الجهود لعقد مفاوضات شاملة والخروج بنتيجة. وأطلقت روسيا، في 24 شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شركة الطاقة الفرنسية "إنجي": الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على إيجاد بديل للغاز الروسي

قالت كاثرين ماكغريغور، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً على إيجاد بديل كامل للغاز الروسي. وأشارت ماكغريغور إلى أن حوالي 40% من الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي يأتي من روسيا. في بعض بلدان أوروبا الشرقية، يكون الاعتماد عليه بنسبة 100%. سيكون لإيقاف الإمدادات عواقب وخيمة وسريعة للغاية". وأعلنت "غازبروم"، في 28 شباط، أن "تجديد مخزون أوروبا تحت الأرض هذا العام سيتطلب ضخ غاز أكثر مما يتم ضخه عادة في أي موسم صيفي واحد". وأكدت "غازبروم" عبر قناتها على "تلغرام": "من أجل تجديد احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بحلول الشتاء المقبل، سيكون من الضروري ضخ كميات كبيرة من الغاز التي لم يتم ضخها في موسم صيفي واحد من قبل". يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت في وقت سابق، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطول 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية. وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك.