TL

زحمة مواعيد عربية واوروبية في بيروت تزامنا مع وضع دولي ضاغط نتيجة الحرب الروسية على اوكرانيا وتداعياتها خصوصا في شق الاقتصاد العالمي وبالطبع فان لبنان جاهز دائما لتلقي الضربات الواحدة تلو الاخرى في مقابل جهوزية للمحتكرين الذين يجاهرون في تلاعبهم بمصير اخوتهم في الوطن فيعملون على اخفاء الزيت النباتي والطحين والسكر والمحروقات اقتناصا لفرصة سانحة.

المنار

فتحت روسيا ممرات انسانية، فعلقت عندها النوايا الغربية، التي يبدو انها بحاجة لمزيد من الدم الاوكراني في معركتها المتشعبة ضد موسكو. فالحكومة الاوكرانية لم تعلم مواطنيها بالممرات الآمنة التي حددها الجيش الروسي لاخلاء بعض المدن بحسب متحدث باسمه، فيما اعلام الغرب واعلانه يحاول كل يوم اشعال مفاعل من هنا او تركيب مجزرة في مدينة هناك.

nbn

أينما أمطرت في العالم بات على اللبناني أن يحمل مظلة تقيه من وابل تجار الإحتكار التي تشعل الأسعار في لقمة العيش والمحروقات وغيرها.

صحيح أن الأسواق العالمية واسعار النفط والقمح تأثرت بفعل الأزمة الروسية - الأوكرانية إلا أن الصحيح أيضا أن جشع تجار الأزمات في الداخل اللبناني تفوق على كل أسواق الكوكب من خلال رفع الأسعار وإخفاء السلع وتخزين المحروقات طمعا ببيعها باسعار مرتفعة.

mtv

الحرب على اوكرانيا تلقي بثقلها على لبنان. ففيما الوضع العسكري على حاله بين روسيا واوكرانيا فان الاوضاع في لبنان تتدهور. من البنزين، الى الطحين، الى السكر، الى اللحوم ومشتقات الحليب.

NTV

بإثني عشر يوم نار كان ما يزيد على خمسة ملايين شخص يرفعون حرارة أوروبا بتدفقهم إلى أقرب دولها وبهذه النتجية تكون أميركا التي حرضت على الحرب قد استنزفت أوروبا وأوكرانيا معا وتحققت أقوال مستشار أمنها القومي السابق بريجنسكي، من أنّ الولايات المتحدة لا تريد أوروبا قوية متحدة، وهي لذلك سعت لإقناع بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

OTV

أزمة غلاء كبيرة تهدد اللبنانيين في حياتهم اليومية. كأن الناس هنا لم تكفهم التداعيات الاقتصادية لانتفاضة السابع عشر من تشرين، ولا الاثار الكارثية الناتجة من جائحة كورونا، ولا انفجار المرفأ، حتى جاءتهم الازمة الاوكرانية لتقضي على ما تبقى من قدرتهم الاقتصادية على مواجهة الواقع القاسي.

LBC

لم تنفع التطمينات "لا داعي للهلع"، الناس لم تطمئن بل هلعت، عادت أرتال السيارات على المحطات، مع فارق بسيط هذه المرة، أن لا دراجات نارية تعبئ وتتاجر، كذلك لا فانات تعبئ وتتاجر.

مشكلة المحروقات هذه المرة تتمثل في تأمين الدولار لفتح الإعتمادات، فمن أين سيؤمن مصرف لبنان الدولار؟ إذا لم يأتِ الجواب فالأزمة مستمرة وحتى ولو حاول البعض تلطيفها.

الميادين

أعلن مسؤول روسي رفيع، أن فرض حظر على ​النفط​ الروسي ستكون له "عواقب كارثية" على السوق العالمية.

الجزيرة

اشار وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ الى ان ​سوريا​ قادرة على الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وسوريا هي من يتحكم بالرد، وشدد على انه يجب على إسرائيل أن تعرف أن الرد آت لا محال. ولفت الى ان الاعتداء الإسرائيلي على سوريا جاء بعد الاعتداء الإرهابي لـ"داعش".

العربية

وصف ​الرئيس التونسي​ ​قيس سعيد​، مراسم أداء أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء، لليمين، بـ''اللحظة التاريخية بكل المقاييس''، مشددا على أنه سيعمل على تحقيق ​الاستقلال​ الفعلي للقضاء.