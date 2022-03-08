لبنان الحر

أشار وزير الثقافة ​محمد المرتضى​، إلى أنه "كان إجتماعًا مفيداً برئاسة وزير الداخلية ​بسام المولوي​، لكن الأغلبية، ما عدا وزير العدل ​هنري خوري​، لمست أن ثمة عائقًا قانونيًا يحول من دون السير بالميغاسنتر​، كما لمست الأغلبية أن ثمة حاجة لتعديل تشريعي، وللبحث صلة إستطرادًا في الجوانب المالية والتقنية".

صوت لبنان

طرح وزير السياحة وليد نصار خلال اجتماع الداخلية تأجيل الإنتخابات النيابية لشهرين بهدف تطبيق الميغاسنتر.

radio orient

اشار وزير الثقافة محمد المرتضى الى ان موقف "الثنائي الشيعي" هو التسليم بأن "الميغاسنتر" يوفر على المقترعين التنقل ويشجع على الاقتراع وهو ضرورة، انما الثنائي لا يريد ان يكون الميغاسنتر سبباً لتأجيل الانتخابات.

اذاعة النور

اكد رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه أنه طوال المرحلة التي مرت كان ضميرنا كما ضميركم من خلالنا مرتاحاً، موضحاً اننا بأقل الإمكانيات وبفضل محبة الناس تمكنا من الصمود والاستمرارية.

صوت المدى

اشار وزير الداخلية والبلديات ​بسام المولوي​ الى ان "الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والانتخابات لن تؤجل ولا دقيقة".