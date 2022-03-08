دخلت الصين على خط جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا؛ إذ قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده "مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات، ومستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في جهود الوساطة بحسب الحاجة". وأضاف أنّ حل النزاع في أوكرانيا يتطلب "أعصاباً هادئة"، بدلاً من "صب الزيت على النار"؟

أعلنت تركيا أنها ستستضيف، الخميس، لقاءً ثلاثياً بين وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، لبحث سبل إنهاء الأزمة الروسية والأوكرانية، وإعادة السلام إلى المنطقة.

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، إن "روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها سوف تنهي عمليتها العسكرية في أي لحظة، إذا قبلت كييف بشروط موسكو".

وأضاف المتحدث الرئاسي الروسي أن بلاده تطالب أوكرانيا بـ"وقف أنشطتها العسكرية تماماً، وعدم مواصلة القتال، وتثبيت وضعها الحيادي دستورياً، والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"؟

أعلن، أمس، عن ترتيب جولة مفاوضات جديدة بين الروس والأوكرانيين، وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي الذي يرأس وفد بلاده إلى المفاوضات، إن وفد موسكو مستعد لبدء مفاوضات مع ممثلي كييف، وسيقوم مرة أخرى بمناقشة تنظيم الممرات الإنسانية.

امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية أمس الاثنين في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها. وانتقدت رئيسة المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا غياب روسيا، وكذلك الوفد الأوكراني الذي وجد نفسه أمام مقاعد شاغرة عندما بدأ عرض قضيته.

نشرت الحكومة الروسية أمس، لائحة تضم الدول والكيانات الأجنبية التي تم تصنيفها بأنها "ترتكب أعمالاً غير ودية ضد روسيا". وشملت لائحة "الأعداء" وفقاً لوصف وسائل إعلام روسية، 48 دولة هي كل بلدان الاتحاد الأوروبي، مضافاً إليها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة والنرويج وسويسرا وبلدان أخرى.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اقترح أن يزور أوكرانيا لوضع إطار لضمان سلامة المواقع النووية أثناء النزاع، أنه يتوقع رداً قريباً على طلبه، داعياً إلى "عدم تضييع الوقت".

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته إلى ليتوانيا أمس في إطار جولة لدول البلطيق، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يفكر في إبقاء قواته بشكل دائم في منطقة البلطيق، في دلالة على أن الولايات المتحدة والدول الحليفة تستعد لتعديل خطط انتشار القوات في أوروبا الشرقية في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

حذر مسؤول سابق في الاستخبارات البريطانية من أن روسيا ربما تكون قد بدأت فعلاً في "حرب إخضاع المدن" الأوكرانية، في إطار حربها الحالية ضد جارتها والمستمرة منذ 12 يوماً.

يهدد التوتر الإيراني - الروسي، بسبب تمسك موسكو بطلب الضمانات الأميركية لـ"الحقوق المتساوية"، الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي، في وقت طالبت طهران بمبادرة جديدة من أجل تجاوز القضايا العالقة في المحادثات، رافضة أي إملاءات من مصالح أجنبية تؤثر سلباً على مصالحهاـ

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بالعمل الأسبوع الحالي لإقرار مشروع قانون يتضمن 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا. وأرسلت بيلوسي رسالة إلى أعضاء مجلس النواب مساء الأحد قالت فيها: "سيشمل المشروع 10 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والعسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. وينوي الكونغرس إقرارها هذا الأسبوع ضمن مشروع قانون التمويل الطارئ".