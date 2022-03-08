الجمهورية – جورج شاهين

تناول موضوع مشروع "الميغاسنتر" وقال بمعزل عمّا يمكن أن تنتهي إليه اللجنة الوزارية المكلفة درس إمكان استخدام مراكز الـ "ميغاسنتر" في الانتخابات النيابية المقبلة، فإنّ إحياء البحث فيها أيقظَ مجموعة من الهواجس والمخاوف على مصيرها. وعند احتساب المهل الفاصلة بين انطلاقة عمل اللجنة الوزارية المكلفة درس مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة ومرحلة التوصّل الى قرار نافذ في شأن اعتمادها من عدمه، فالمهلة القصيرة التي أعطيت للجنة الوزارية التي انطلقت في عملها عصر أمس وتنتهي الخميس المقبل وضعت أعضاءها في أسوأ موقف. وأضاف أنّه لا بد من التوقف أمام عدد من المؤشرات الدالة إليها في الشكل والتوقيت والمضمون، وهي: تركيبة اللجنة الوزارية التي ضمت وزراء يمثلون الجهتين المعارضة والمؤدية للميغاسنتر والذي سيحول دون التفاهم على توصية واحدة وموحدة إن بقي الجميع على مواقفه كما هو متوقع، وستعود اللجنة الى مجلس الوزراء الخميس المقبل بنوع من "اللاقرار" لاستحالة صدوره. وتحدّث عن توقيت البحث في هذا المشروع وقال إنّ المهل الفاصلة عن المحطات الانتخابية الحساسة، لا تسمح بكل المراحل التي تقتضيها عملية تجهيز المراكز وتأمين مستلزماتها التقنية والمعلوماتية والادارية عدا عن المالية منها. أما في المضمون، فعند البحث فيه، يتجه الحديث عن النيات المبيّتة من طرح المشروع في مثل الظروف التي رافقت إحياءه وسط استغراب عدد من الأطراف التي تشكّك في نية البعض تطيير الانتخابات. وبعد البحث في كل هذه الملاحظات، فإنّ الأنظار تتجه الى جلسة الحكومة الخميس المقبل، فإن أقرّ مشروع القانون فستعود المواجهة غير المتكافئة الى ساحة النجمة حكماً. وختاماً، وأمام هذه المعطيات كافة، ستظهر معادلة جديدة تتحدث عن "ميغا المخاوف والهواجس" نتيجة الإصرار على اعتماد "الميغاسنتر" من جهة ورفضه من جهة أخرى، فإنّ ذلك سيقود البلاد إلى حال من الفراغ النيابي الذي يستجِرّ فراغاً حكومياً يهدّد الاستحقاق الرئاسي متى دخلت البلاد في مداره. وتساءل من سيدير تلك المرحلة إن حلّ الشغور في مختلف السلطات التشريعية والتنفيذية؟ وهل سنعود عندها الى معاهدة تسليم البلاد ووضعها في عهدة القادة العسكريين والامنيين لإدارتها.