الأخبار – ندى أيوب

تحدّثت عن فقدان وارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان وقالت تُرخي الحرب الروسية - الأوكرانية بثِقلِها على اللبنانيين. فتداعياتها الاقتصادية والتجارية تهدّد أمنهم الغذائي، لا سيما أن لبنان يستورد غالبية سلعه الغذائية. وبما أن معظم وارداته من القمح والزيت مصدرها أوكرانيا وروسيا، فالمشكلة الأساسية في هاتين السلعتين باتت أمراً واقعاً، إن لجهة المخزون أو الأسعار التي سجّلت ارتفاعاً. يليهما السكر مع توقف الجزائر عن تصديره. أما بالنسبة للحبوب، فالنقص قد يطاولها بحسب تطورات الحرب وإجراءات الدول المصدّرة، إنما لا أزمة حالية فيها. اختلال التوازن العالمي واستعار الأسواق يفرضان على لبنان التعامل مع واقع استثنائي تزيد من صعوبته الأزمة المالية والمعيشية الرازح تحت وطأتها. وبالتزامن، تشهد السوق حالة هلعٍ أكبر مما يفرضه الواقع، تترافق مع ترويج لارتفاع أسعار بعض السلع كالسكر (50%) أضعاف الارتفاع العالمي الذي بلغ 5.5% بحسب مؤشر "ناسداك"، فضلاً عن عودة نشاط مستغلّي الأزمات واحتكارهم للزيت والسكر والطحين. كذلك يستورد لبنان سنوياً نحو 100 ألف طن من الزيوت، 50% منها من أوكرانيا، و30% من روسيا و15% من تركيا، و5% من مصر. نتيجة توقف التصدير في كل من روسيا وأوكرانيا، وخوفاً من انقطاع المادة، شهدت المحال التجارية في اليومين الماضيين تهافتاً لشراء الزيت بـ"كميات غير منطقية رغم ارتفاع أسعاره" وبحسب نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، الذي أكّد أن "المورّدين ولغاية الآن يسلّمون البضائع كما يجب، والزيوت متوافرة في المتاجر"، رافضاً الحديث عن موجة احتكار.

وقال إنّ التقنين في بيع السلع وعلى رأسها الزيت، إجراء بدأ طرحه تفادياً للضغط على السوق، وإفساحاً في المجال أمام المستوردين لإيجاد مصادرهم. ورغم أنّ أوكرانيا ليست من المصدرين للسكر إلاّ أنّ هذه المادة، انضمّت إلى لائحة المواد المهدّد فقدانها من السوق المحلية مع إعلان الجزائر وقف تصدير المادة حفاظاً على مخزونها. وأضافت أنّ بعض التجار يحتكرون الحبوب ويستبقون أزمة قد تقع في حال أوقفت تركيا على سبيل المثال تصديرها غياب خطط الدولة الجدية واستغلال تجار الأزمات كالمعتاد لحاجة الناس والهلع غير المفيد، عوامل ثلاثة تنذر بأنّ مشاهد الطوابير والاحتكار والذل ستزداد في القادم من الأيام.