روسيا اليوم

روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية بدءا من العاشرة صباح الثلاثاء

أعلنت روسيا وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بدءا من العاشرة صباح الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "بدون مشاركة أوكرانيا، تمكن الجانب الروسي حتى الآن من إخراج 773 173 شخصا من مناطق العملية العسكرية الخاصة من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا، من بينهم 187 44 طفلا".

وأضافت: "يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة العاشرة صباح 8 مارس، واستعداده لفتح ممرات إنسانية من كييف، تشيرنيغوفا، سومي، خاركوف وماريوبول".

وتابعت وزارة الدفاع: "تقترح روسيا على كييف الموافقة على ممرات إنسانية ووقت بدء عملها حتى الساعة 03:00 بتوقيت موسكو يوم 8 مارس".

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال البيان الروسي حول إنشاء الممرات الإنسانية إلى جميع السفارات الأجنبية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكدت الدفاع الروسية أنه من أجل إجلاء المدنيين، من الساعة 9:30 صباحا بتوقيت موسكو في 8 مارس، سيتم إنشاء قناة اتصال بين روسيا وأوكرانيا لتبادل المعلومات. وأضافت رغم الموقف غير المسؤول للجانب الأوكراني تجاه حياة المواطنين، فإن روسيا مستعدة لاتخاذ خطوات لإخراج المدنيين.

ونوهت الوزارة أن أكثر من مليوني مواطن من أوكرانيا لجأوا إلى القوات المسلحة الروسية لإجلائهم.