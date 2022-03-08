وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا فقط المحترفون

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن جنود الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون. جاء ذلك خلال حديث وجهه الرئيس الروسي لأقارب الجنود الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، ضمن خطابه عن اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام. وقال بوتين، "أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيفية قلقهن بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".