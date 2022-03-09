حظر أميركي لواردات النفط الروسي يصعد ببرنت 10%

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 10 في المائة، إلى ما يزيد عن 133 دولار للبرميل، بدعم من حظر أميركي لواردات النفط الروسي التي تشكل نحو 8 في المائة من واردات النفط الأميركية. ويزيد القرار الأميركي الذي جاء دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين لكن بالتنسيق معهم، بحسب كلمة للرئيس الأميركي جو بايدن أمس، وبعد دقائق معدودة من قرار بريطاني بحظر النفط الروسي بنهاية العام الجاري: التكاليف الاقتصادية على الجميع. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو أيار8,7 في المائة، الى 132,98 دولار للبرميل، بحول الساعة 16:5. كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الاميركي تسليم أبريل نيسان 7,7 في المائة إلى 128,76 دولار للبرميل.