اللواء – حسين زلغوط

قال أنه يبدو أن موعد إجراء الانتخابات النيابية قد دخل بازار الاجتهادات والتكهنات، وبدأ الانقسام في الرأي يطفو على السطح السياسي حول مصير هذه الانتخابات، فهناك من يرى ان المناخات الداخلية وما يجري من تطورات متسارعة خلف البحار لا يوحيان بإمكانية حصول هذا الاستحقاق في موعده المقرر منتصف أيار المقبل، وهناك من يؤكد لا بل يجزم بأن الانتخابات ستحصل في موعدها وأن لا تأخير في ذلك ولو لثانية واحدة من الوقت، ويذهب هؤلاء إلى التأكيد بأنه على الرغم من الأوضاع السيئة على كل المستويات في الداخل اللبناني، وبالرغم من حالة التوتر التي تحكم المشهدين الاقليمي والدولي بأنه لا يوجد حتى الساعة أي مبرر أو أي مانع من إجراء هذه الانتخابات، وأن لا أحد يمكنه تعطيلها إلا زلزال مدمر يجعل من عملية تأجيل الانتخابات واقعاً لا يستطيع أحد التهرب منه.

الجمهورية – ايفا أبي حيدر

أوضحت أنه مع إصدار جدول جديد للمحروقات أمس يتضمّن زيادة في الاسعار، يمكن التأكيد ان اسعار السلع ستبدأ بالارتفاع تدريجاً إنما بنسَب مختلفة تتغيّر وفق حاجة كل سلعة لدى إنتاجها الى المحروقات. وفي الموازاة يبدأ أصحاب المولدات بالتقنين على التقنين لاستدامة توفير المحروقات.

الجمهورية – راكيل عتيّق

قالت أن إعلان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة والنائب السابق مصطفى علوش المستقيل من تيار "المستقبل" وبعض الشخصيات المستقبلية احتمال الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، والدعوة الى المشاركة في الانتخابات وعدم إخلاء الساحة، شكّل تطوُّراً سياسياً وانتخابياً مهماً، بعد قرار رئيس "المستقبل" سعد الحريري عدم خوضه وتياره الانتخابات. وإذا قررت هذه الشخصيات خوض الانتخابات، وإذا تحالفت وتعاونت مع قوى أخرى ومنها حزب "القوات اللبنانية"، سيقلب هذا القرار المعادلات التي كانت مطروحة، إن لجهة خروج السنّة من المعركة الانتخابية السيادية وإن لجهة "خَربطة" قرار الحريري وتصوّره.

الأخبار – رلى ابراهيم

قالت أنه في المقارنة بين مشروع موازنة عام 2021 الذي لم يٌقدّم إلى مجلس النواب ومشروع موازنة عام 2022 يظهر ما يأتي:ارتفعت خدمة الدين العام من 3106 مليارات ليرة إلى 7617 مليار ليرة، بزيادة 4511 مليار ليرة. وارتفع العجز الناتج من الفرق بين الواردات والنفقات من 4687 مليار ليرة إلى 10263 مليار ليرة، بزيادة 5576 مليار ليرة. وارتفعت المعاشات التقاعديّة وتعويضات الصرف من الخدمة من 3420 مليار ليرة إلى 3620 مليار ليرة، بزيادة 200 مليار ليرة. ولوحظ ارتفاع الاعتمادات المخصّصة للإنفاق الاستثماريّ من 735 مليار ليرة إلى 2213 مليار ليرة، بزيادة 1478 مليار ليرة. لكنها في الواقع انخفضت من 490 مليون دولار إلى نحو 111 مليوناً. وهو ما يؤشّر إلى انكماش اقتصادي أكبر سيقود إلى تدنّي واردات الدولة الذاتية وتقلّيص فرص العمل. كما وارتفعت سلفة الخزينة المُقرَّر إعطاؤها إلى مؤسّسة كهرباء لبنان من 1500 مليار ليرة إلى 5250 مليار ليرة، يضاف إليها مبلغ احتياطي مماثل ارتقاباً لارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيمة السلفة انخفضت فعلياً من مليار دولار إلى ما يعادل 262.5 مليون دولار، أو إلى 525 مليون دولار في حال استخدام المبلغ الاحتياطي. وقالت: تشير وزارة المالية في فذلكة مشروع موازنة عام 2022 (الصفحة 9) إلى أنها اعتمدت سعر صرف واقعياً في تقدير أرقام مشروع الموازنة، إلا أن تقرير رئيس لجنة المال يشير إلى العكس.

نداء الوطن – خالد أيو شقرا

أوضح أن إجراءات المصارف الاستنسابية تأتي في الوقت الذي فقد فيه المودع الأمل بالمنظومة السياسية والمصرفية. فـبعد ما تأملنا خيراً بتقديم الحكومة برنامجاً إصلاحياً لمعالجة التحدّيات الاقتصادية والمالية، إذ بنا أمام "ولدت ميتة" تضمّنت مخاطر تضخمية عالية واقتطاعات (haircut) وتحديداً خاطئاً للمسؤوليات كونه حمّل المودع غير المسؤول بالاصل 56 في المئة من الخسائر"، ونقل قول المستشارة القانونية لجمعية "أموالنا لنا" المحامية مايا جعارة، "في حين أن الخطة تقضي بتحميل الدولة ومصرف لبنان معاً 26 في المئة، والمصارف المسؤولة الفعلية بسبب أخطائها الجسيمة 19 في المئة فقط". وقال أن المضحك المبكي أن الخطة تبشّرنا بأنّ أموالنا سترجع بأقرب وقت ممكن، ولو طال الأمد لعشرين سنة، علماً "أنه من المتعارف عليه في عالم المال والاقتصاد أن الأموال تفقد أكثر من 70 في المئة؜ من قيمتها في عشرين سنة، ما يعني أن الحكومة تعتزم إعادة جزء قليل من الأموال إلى المودع"، برأي جعارة، و"هذا ما لن نقبل به كجمعيات مودعين وكمواطنين". وقال أنه على الرغم من كل التحديات والصعوبات التي تواجه المودعين، نقف اليوم أمام فرصة تأطير المودعين في إطار جامع وفعّال. فبالإضافة إلى جمعيات وروابط المودعين، التي لا توفر جهداً أو طريقة للدفاع عن مصالحهم بشكل مجاني، وضعت نقابة المحامين نفسها راعياً لهذه القضية الوطنية، عبر لجنة أنشأتها. ويتمّ التواصل بين سائر المكونات لرصّ الصفوف. وسيعلن في وقت قريب عن الطروحات والحلول في بعض المواضيع لا سيما القضائية منها والمتعلقة بالدعاوى بوجه كلّ من المصارف ومصرف لبنان. والتعويل بحسب جعارة هو على المضي قدماً بالتحركات، خاصة مع دخول اتحاد نقابات المهن الحرة إلى ساحة النضال وفرض نفسها طرفاً أساسياً في هذا المجال".