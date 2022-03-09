وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية تنشر وثائق خاصة لتحضير القوات الأوكرانية لهجوم على دونباس

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي حصل على وثائق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في مارس/ آذار. وقال الجنرال: "خلال عملية عسكرية خاصة، تمكن الجنود الروس من الحصول على وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني. تؤكد هذه الوثائق استعداد نظام كييف السري لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022". وشدد كوناشينكوف على أن وزارة الدفاع تتذكر جيدا تصريحات قيادة نظام كييف التي عممتها وسائل الإعلام الغربية في فبراير بشأن الغياب المزعوم لأية خطط للاستيلاء المسلح على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية ورغبتهم في حل جميع القضايا. وزعمت أنه ستتم "بالوسائل السياسية والدبلوماسية". وأوضح الجنرال أن أمر قائد الحرس الوطني الأوكراني، العقيد ميكولا بالان ، بتاريخ 22 يناير 2022 ، تحت تصرف وزارة الدفاع الروسية. ويصف بالتفصيل خطة إعداد إحدى مجموعات الصدمة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى "عملية القوات المشتركة" في دونباس. وقال كوناشينكوف: "أمرت جميع أنشطة التنسيق القتالي للقوميين باستكمالها بحلول 28 فبراير من أجل ضمان إنجاز المهام القتالية كجزء من" عملية القوات المشتركة "الأوكرانية في دونباس". وأشار الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إلى أن الأمر يولي اهتماما كبيرا لقضايا "اختيار الأفراد وفحص الجميع من قبل علماء النفس والتأكد من دوافعهم العالية".