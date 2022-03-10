تقارب مفعم بالطاقة؟ - فراننشيسكو سيكاردي – 9/3/2022

توجّه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم إلى تركيا في زيارة تمتدّ ليومَي 9 و10 آذار/مارس وتشكّل فرصة لتحسين العلاقات بين البلدَين بعد عقد من العداء. وتشكّل هذه الزيارة خطوة إضافية على مسار تطبيع العلاقات بين تركيا ومنافسيها الإقليميين السابقين، ولا سيما أنها تأتي بعد الزيارة التي أجراها مؤخرًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات العربية المتحدة. وينبغي الانتظار لرؤية ما إذا ستنجح تركيا وإسرائيل في الحفاظ على تقاربهما. فبعد تدهور العلاقات الدبلوماسية بينهما في فترة 2010-2011، تأرجحت هذه العلاقات بين الشراكة حينًا والبرودة حينً آخر. وفيما يبدو أردوغان ملتزمًا بانفتاحه، وإسرائيل متفائلة بحذر، ستشكّل التحديات المُقبلة اختبارًا أصعب لتطوّر مسار العلاقات بين البلدَين.

حرب بوتين تدفع دول الشرق الأوسط إلى التحوّط في رهاناتها - ديفيد شينكر – 4 /3/2022

على الرغم من التحول نحو آسيا، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بحضور دبلوماسي وعسكري كبير في الشرق الأوسط. لكن تضاؤل ​​ثقة المنطقة في واشنطن يقوّض جهود الولايات المتحدة للرد على النفوذ الإقليمي المتنامي للصين وروسيا. وإزاء تزايد المطالب ومحدودية الموارد في المرحلة المقبلة، سيتعين على واشنطن التصرف بحكمة أكبر في التزاماتها وباتساق أكبر في متابعة هذه الالتزامات، خشية أن تكون ضماناتها غير مطمئنة. وعلى المدى القريب، سواء عاد بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران أم لا، لا يوجد التزام أمريكي في المنطقة أكثر أهمية من التعهد بمساعدة الشركاء بوجه التهديد الإيراني المتزايد، حتى لو لم يصل هذا التهديد إلى مستوى السلاح النووي، خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط يمدّ المزيد من الأموال إلى خزائن إيران. ومهما كانت الصفة التي يطلقها المسؤولون الأمريكيون على التزامهم - "حازماً" أو "ثابتاً" أو "صارماً" أو أي مصطلح دبلوماسي آخر من هذا القبيل - فإن وقوف واشنطن إلى جانب شركائها القدامى هو أفضل طريقة للحفاظ على المصداقية وردع الخصوم.