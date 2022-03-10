وكالة الأناضول

10 أيام من الحرب.. تقدم بطيء للجيش الروسي ومقاومة شرسة للأوكرانيين

الجيش الروسي حيّد في اليوم الأول لكنه لم يتسيّد بعد سماء المعركة.

القوات الروسية تتحرك بشكل قوس من الشمال إلى الشرق والجنوب وتحاول غلقه في كييف.

"إذا رأيت تصريحات السياسيين تخالف التحركات العسكرية على الأرض فاضرب بها عرض الحائط"، هذه المقولة لقائد أركان الجيش المصري الراحل سعد الدين الشاذلي، في كتابه "الحرب الصليبية الثامنة"، والتي كان يتحدث فيها عن حرب الخليج الثالثة في 1991، والتي يمكن أن تنطبق على الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

فروسيا خلال فترة حشدها لنحو 190 ألف من جنودها سواء على حدودها الغربية مع أوكرانيا أو الحدود الجنوبية لروسيا البيضاء، أو أساطيلها في البحر الأسود وبحر آزوف، حرصت على نفي التحذيرات الأمريكية والغربية بأن هناك هجوما وشيكا لها على أوكرانيا. وعادة ما تلجأ الجيوش الكبيرة لمثل هذا التكتيك من أجل تحقيق عنصر المباغتة، ولكن أيضا لتفادي هجوم مضاد، لأنها تكون في أضعف حالتها عند عملية التحشيد. وعندما أكملت موسكو تحشيدها العسكري، وطوقت أوكرانيا من الشرق والشمال والجنوب، كثفت حملتها الدعائية بشأن تعرض المدنيين في إقليمي دونيتسك ولوغانسك لقصف من الجيش الأوكراني، وهو ما نفاه الأخير، وكان ذلك مبررا كافيا، رغم أنه غير مقنع، لبدء الهجوم في 24 فبراير/شباط الماضي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ألمانيا ترفض إرسال طائرات إلى أوكرانيا وتسعى للتعاون في مجال الطاقة مع كندا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، بعد أن رفضت الولايات المتحدة عرضا من بولندا لنقل طائراتها "ميغ 29" روسية الصنع إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا كوسيلة لمساعدة القوات الأوكرانية. وقال شولتز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن ألمانيا قدمت جميع أنواع المعدات الدفاعية وأرسلت أسلحة، بحسب "رويترز". وقال شولتز: "لكن من الصحيح أيضا أنه يتعين علينا أن نفكر مليا في ما نفعله بشكل ملموس، وبالتأكيد فإن الطائرات الحربية ليست جزءا من ذلك". وقال شولتز وترودو إنهما ناقشا التعاون في مجال الطاقة في ضوء الأهداف المناخية والأزمة الأوكرانية التي سلطت الضوء على اعتماد أوروبا، وخاصة ألمانيا على واردات النفط والغاز من روسيا. كندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم وسادس أكبر منتج للغاز الطبيعي. قال شولتز إن ألمانيا يجب أن تنوع المواد الخام المستخدمة في الصناعة.