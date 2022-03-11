TL

في المساحة الزمنية الضيقة الفاصلة عن موعد إجراء الإنتخابات النيابية بعد خمسة وستين يوما عاجل مجلس الوزراء الميغاسنتر بإسقاطه لأنه بحاجة لتعديل قانوني على أن يتم اعتماده في انتخابات العام 2026

المنار

وضع مجلس الوزراء حدا للسجال وصوت على تأجيل الميغاسانتر الى العام الفين وستة وعشرين، اضافة الى اقرار تعيينات امنية، واضافة زياد مكاري الى الاسرة الحكومية وزيرا للاعلام .

nbn

اصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس ادارة خمسة مصارف لبنانية.

mtv

بالضربة القاضية سقط الميغاسنتر في مجلس الوزراء. السقوط لم يكن مستغربا ، وخصوصا ان تمرير المشروع في الوقت القاتل انتخابيا، كان يعني بالتأكيد تأجيل الانتخابات ولو لاسباب تقنية، وهو امر لا يتحمله معظم اركان المنظومة الحاكمة، لا امام الرأي العام في لبنان ولا امام المجتمعين العربي والدولي.

NTV

اليوم نفت رئاسة الجمهورية المعلومات عن عقد اجتماع مع عدد من رؤساء مجالس المصارف وأدرجته في إطار حملات التزوير المنظمة ضد الرئاسة والمسؤولين فيها لكن التزوير وقع عمدا.

OTV

سقوط الميغاسنتر هو ضربة سياسية جديدة، نجح خصوم التيار الوطني الحر في تسديدها اليه، علما ان الموضوع مدرج اساسا في قانون الانتخاب الذي أقر بالاجماع عام 2017، وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من اعاد طرحه اخيرا في مجلس الوزراء بعدما تهرب الجميع من تطبيقه.

LBC

الأمور الى مزيد من التقهقر في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم وجود الامكانات لدى الحكومة، وفي ظل تصاعد الحرب الروسية على اوكرانيا . في تطور قضائي مالي أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا قضى بمنع السفر عن خمسة من رؤساء مجالس خمسة مصارف كبرى.

الميادين

أشار الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، إلى أن "هناك دول أوروبية أكثر اعتمادًا على الغاز الروسي من غيرها وعلينا مساعدتها للخروج بأسرع، وقت من هذا الوضع".

الجزيرة

ذكر المتحدث باسم ​الخارجية الأميركية​ ​نيد برايس​، أن "جهود الرئيس ​فلاديمير بوتين​، للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية ​كييف​ فشلت"، موضحًا أن "جولة وزير الخارجية الأميركي ​أنتوني بلينكن​ الأوروبية، أكدت دعمنا لأوكرانيا ولسلامتها الإقليمية بكل الطرق".

العربية

أكد ​السفير الجزائري​ لدى ​أديس أبابا​، الحمدي صالح، أن "العلاقات الثنائية بين بلاده، و​إثيوبيا​ تعتبر علاقات ممتازة جداً، مؤكدا أنها "انطلقت من قبل استقلال الجزائر عندما كان آنذاك الامبراطور هيلاسلاسي يدافع فى إطار متعدد الأطراف للمواقف الأفريقية".