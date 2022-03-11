لبنان الحر

ذكر وزير الاعلام الجديد زياد مكاري، "أننا في اسوأ مرحلة، وعلينا العمل على اساس أن هناك انتخابات نيباية، وفي حال لم تحصل فواجباتنا الاستمرار بمهمتنا"، موضحًا أن "المؤشرات التي توحي بعدم اجراء الانتخابات كثيرة، وليس تعييني وزيرًا للاعلام هو المؤشر الوحيد لذلك، مع اننا نتمنى ان تحصل في موعدها".

صوت لبنان

التقى رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ صباح اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا ترافقها مسؤولة الشؤون السياسية ايلينا فالينيت. وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

radio orient

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، بيان "جدّد فيه ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة ‏بلبنان، الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتلازمة".‏

اذاعة النور

اعتبر رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، أن "تطيير "​الميغاسنتر​" ضربة كبيرة للديمقراطية، لأن المال السياسي الانتخابي يزيد، وتنتقص نسبة المشاركة؛ وكلّما انخفضت المشاركة، تنخفض شرعية التمثيل. طبيعي انو المنظومة نفسها تضرب كل اصلاح، بس مش طبيعي يبقوا الكل ساكتين، وما حدا غيرنا يرفع الصوت!".

صوت المدى

استقبل الرئيس عون وزير السياحة المهندس وليد نصار وقنصل لبنان في توسكانا (إيطاليا) ‏شربل شبير وشقيقه بول، حيث تم في اللقاء عرض المشاريع التي بحثها الوزير نصار خلال ‏زيارته الأخيرة