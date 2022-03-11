قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي "تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة"،وكتب شمخاني : "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع مقترحات إيران المبدئية وطرح واشنطن مقترحات غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع كاذبة، يظهر أن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي للطرفين يمكن الدفاع عنه".

كشف مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن ما لا يقل عن 4 قضايا رئيسية وثانوية ما تزال عالقة في محادثات فيينا حول الملف النووي ولم يتم حلها.وأن "الولايات المتحدة أرجأت معالجة هذه القضايا منذ بداية المحادثات، على الرغم من مبادرات إيران السابقة، وليست مستعدة لحلها والعودة إلى التزاماتها".موضحا "لقد تم اتخاذ خطوات في مجال التحقق من الالتزامات ولكن في قضية الضمانات، وأيضا رفع العقوبات، ما تزال هناك قضايا مهمة على الطاولة يجب على الغرب اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجتها".

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن قطر تعمل على التوسط بين الولايات المتحدة وإيران لضمان إتمام الاتفاق النووي الذي تم بلورته في مفاوضات فيينا؛ وقالت مصادر معنية بالتفاصيل للصحيفة إن قطر تتوسط بناء على طلب الطرفين، وذلك بالتوازي مع المحادثات في فيينا.

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "من يقترح تقليص القوة الدفاعية بحجة عدم إثارة حساسية العدو، فهذا يعتبر في منتهى السذاجة", و "لا ينبغي الاستغناء عن أي من مكونات وأذرع القوة الوطنية على حساب مكون آخر"، مؤكدا أن "النفوذ الإقليمي من خلال استقطاب الشعوب يعطينا عمق استراتيجي".

قال رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سيوك يول، إنه سيعزز تحالفه مع الولايات المتحدة، ويبني جيشا قويا، ويتعامل بصرامة مع الاستفزازات الكورية الشمالية.

أعلن متحدث عسكري صيني أن جيش بلاده لن يتسامح أبدا مع الأفعال الانفصالية لما يسمى "استقلال تايوان" وكذلك تدخل القوى الخارجية. وقالأن "المناورات وأنشطة التدريب ذات الصلة لجيش التحرير الشعبي لا تستهدف بأي شكل من الأشكال أبناء تايوان، وإنما تستهدف الأنشطة الانفصالية لما يُسمى بـ(استقلال تايوان) وتدخل القوى الخارجية".

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كوه تشينغ، إن أي صراع مسلح مع الصين من شأنه أن يخلف كارثة لجميع الأطراف بغض النظر عن النتيجة.

أفاد مصدر في هيئة حرس الحدود في قرغيزستان، بحدوث تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود على حدود طاجيكستان وقرغيزستان.