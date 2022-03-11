أكد تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل متزعمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، ومبايعة أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفا له. وأن الكشف عن هوية الزعيم الجديد غير متاح حاليا.ودعا عناصر التنظيم إلى مبايعة الزعيم الجديد للتنظيم، ومواصلة عملياتهم.

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق انفجار عبوة ناسفة على طريق رتل قائد عسكري وأن "الانفجار أدى إلى أضرار في مقدمة عجلة نوع( لاندكروزر مصفحة) كان بداخلها قائد عمليات صلاح الدين وآمر لواء مغاوير العمليات، دون خسائر بشرية".

اصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي حكما بإعدام أربعة متظاهرين بتهمة قتل ضابط في الشرطة.

أعلنت الأمم المتحدة أنها تتابع بقلق "التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة لمجموعات مسلحةليبية ، ما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس ومحيطها",ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة"،.

قال رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا إنه يعتزم التواجد في العاصمة طرابلس واتخاذ مقر حكومته هناك في غضون أيام، على الرغم من وجود إدارة موازية تعارضه حاليا.وأعرب فتحي باشاغا عن ثقته بأن الدولة التي مزقتها الحرب يمكن أن تتوحد بدون مزيد من القتال وأن حكومته ستركز على إجراء الانتخابات قريبا، وهو السبيل الوحيد للخروج من الصراع الليبي المستمر منذ عقد من الزمان.

افاد بيان أن اثنين من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أعلنا استقالتهما.وشدد الوزيران المسقيلان على "التزامهما وتعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها"، مؤكدين "جاهزية تسليم السلطة فيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية ومهام وزير الدولة لشؤون الهجرة".

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،مهام وزير النقل عيسى بكاي، بسبب "ارتكابه خطأ فادحا"خلال ممارسته مهامه. وكلف السيد الرئيس وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل، بالنيابة".

أكدت مصر دعمها للسعودية والإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة "لحماية أمنهما وسلامة شعبيهما"، مشددة على أن الأمن العربي "كل لا يتجزأ".

أعلنت الجزائر أن وزراء خارجية العرب تبنوا قرار الرئيس الجزائري بعقد القمة العربية المقبلة يومي الأول والثاني من ت2 القادم تزامنا مع ذكرى الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي