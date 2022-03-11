الأخبار/ محمد وهبة

قال أن قريباً، ستعود خدمة باصات النقل العام المشترك إلى العمل على طرقات لبنان. إذ يجري حالياً إصلاح 45 باصاً تضررت في انفجار مرفأ بيروت أو بسبب الاستهلاك الزائد وانعدام الصيانة والإهمال الرسمي لهذا القطاع. ويضاف إليها نحو 50 باصاً مستعملاً هبة فرنسية، تتضمن وعداً بـ 100 باص إضافي بعد أشهر. المؤكد أن هذه الباصات لا تمثّل حلّاً لأزمة النقل، لكنها «جزء من خطوة متكاملة تعدّها الوزارة» بحسب وزير النقل والأشغال العامة علي حمية. ولولا أن الخطوة تكسر حاجز الامتناع عن الاستثمار الرسمي في النقل المشترك منذ 2004، يوم قدّمت الحكومة وعداً بشراء 250 باصاً وامتنع كل وزراء النقل والمال المتعاقبين عن تطبيقه، لكانت خطوة لا تذكر.

اللواء/ أحمد زين الدين

أوضح أن أربعة أيام تفصل فقط عن اقفال باب الترشيح عن الانتخابات النيابية، حيث واصل المرشحون تقديم طلباتهم في وزارة الداخلية أمس، وكان البارز فيها تقديم رئيس اللجنة المركزية في حزب البعث العربي الاشتراكي الوزير والنائب السابق عاصم قانصوه طلب ترشحه عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك الهرمل، علما انه سبق للامين القطري في الحزب علي حجازي ان تقدم بطلب ترشيحه عن نفس الدائرة. ولفت أنه وبانتظار اقفال باب الترشيح عند منتصف ليل 15- 16 آذار الجاري، يبدأ المشهد الانتخابي بالوضوح، من خلال بدء ورشة تشكيل اللوائح، وما ستحمل من وضوح عملي في صورة التحالفات الانتخابية، وتنتهي هذه المرحلة منتصف ليل 4_5 نيسان المقبل، حيث "تلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموافي لوائح" وفقاً لنص المادة 52 من قانون الانتخاب.

الديار/ نور نعمة

لفتت إلى أن الناس ليست ساذجة وستحاسب هذه المرة كل من وعدها بمشاريع وفرص عمل ولم ينفذ اي منها، كما ستعاقب من هدر وسرق المال العام، وخير دليل على ذلك ان انتفاضة 17 تشرين اظهرت ان قسم كبير من اللــبنانيين ملّوا من الطبقة السياسية الحاكمة، واضحوا يريدون تغييرا جديا في الشخصيات التي ستمثلهم في البرلمان. وحمّلت المسؤولين الخطأ في ادارة الدولة، وانهاك الميزانية والخزينة حتى نفد المال وإيصال لبنان الى انهيار مالي خطير. وقالت لذلك نريد الانتخابات النيابية ان تحصل في موعدها، لان الناس ما عادت تستحمل قهر وذل.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

أوضح أن الارتفاع في النفقات التشغيلية لا يقابله إنتاج فعلي. والإيرادات في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وقال أن الدولة بحسب الخبير الاقتصادي د. وليد مروش "مفلسة". والأموال التي تعطى "(المساعدات الاجتماعية) جريمة، وليست مساعدة"، برأيه. "فالاستمرار بطباعة الليرات لتغطية النفقات في ظل الانهيار الحاصل بالعملة الوطنية يفاقم المشاكل ولا يحلها. ويزيد من مأساة المواطنين الذين تدعي السلطة مساعدتهم. وهذه الزيادات سترتد بشكل عنيف على القيمة الشرائية وتؤدي إلى موجة من ارتفاع الاسعار والتضخم. مرّوش يتوقع أن تفوق تداعيات هذه الزيادة النتائج السلبية التي أعقبت سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017. خصوصا ان الكتلة النقدية بالليرة قد زادت 8 مرات منذ نهاية العام 2019 وهي تهدد بنتائج كارثية على المواطنين وقدرتهم الشرائية". إذا كان الاتفاق على الاصلاحات الكبيرة والجوهرية متعثراً لغياب التوافق وعدم تلبيته مصالح الافرقاء السياسيين، فأضعف الإيمان يقتضي الإصلاح النقدي. فلجم الانهيار يتطلب إجراءات جدية وعملية للجم سعر الصرف وإلا فان كل الخطوات ستكون كـ"صب الماء على البلاط".