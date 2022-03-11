وكالة الأناضول

أردوغان لبايدن: حان وقت رفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية. وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع بايدن المستجدات الإقليمية بما فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات التركية الأمريكية. وأضاف أن الرئيس التركي نقل لنظيره الأمريكي، أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة (الأوكرانية) بشكل أكبر. وأكد أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته. وأشار إلى أن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا جلسا على الطاولة وجها لوجه في أنطاليا بفضل قنوات الثقة التي فتحتها تركيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المخابرات الأمريكية تعترف بمساعدة أوكرانيا في الأبحاث البيولوجية

أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تشغل أكثر من 10 مختبرات بيولوجية مرتبطة بمشروعات دفاعية وصحية، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية قدمت لكييف مساعدات في مجال السلامة البيولوجية.

وقالت هاينز، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أوكرانيا تشغل أكثر من 10 مختبرات بيولوجية، وما تعمل عليه تلك المختبرات هو مشروعات تتعلق بالاستجابة الدفاعية والصحية".

وأضافت هاينز: "أعتقد أن الحكومة الأمريكية تساعد أو على الأقل قدمت مساعدة في الماضي فيما يتعلق بالسلامة البيولوجية، وهو ما نفعله مع دول عدة حول العالم".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الهدف من الأبحاث البيولوجية التي كانت تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا كان إنشاء آلية سرية لنشر مسببات الأمراض الفتاكة.

وقال كوناشينكوف في إحاطة: "أثار الاهتمام بشكل خاص المعلومات التفصيلية عن تنفيذ الولايات المتحدة لمشروع على الأراضي الأوكرانية لدراسة نقل مسببات الأمراض عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى".

وبحسب الوثائق، فإن الجانب الأمريكي خطط للعمل على نقل مسببات الأمراض بواسطة الطيور والخفافيش والزواحف في أوكرانيا في عام 2022، مع الانتقال مستقبلا لدراسة إمكانية نقل حمى الخنازير الأفريقية والجمرة الخبيثة.