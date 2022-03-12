TL

هامش الوقت بدأ يضيق امام الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية حيث سيقفل باب الترشيح منتصف ليل الثلاثاء المقبل في الخامس عشر من الشهر الحالي، وسط تشديد واصرار رئاسي ثلاثي على اجراء الانتخابات في موعدها في الخامس عشر من ايار المقبل.

المنار

الهدف الاساسي من المعركة الانتخابية لدى حزب الله هو حماية البلد والتفتيش عن مستقبل آمن لانقاذ لبنان مما هو فيه ماليا واجتماعيا واقتصاديا كما قال السيد صفي الدين.

nbn

ربطاً بالإستحقاق الانتخابي يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري الإثنين المقبل مؤتمرا صحفيا في عين التينة سيخصصه للحديث عن ملف الإنتخابات النيابية.

mtv

الاستحقاق الانتخابي اصبح جديا. فاليوم قدم 98 شخصا ترشيحاتهم بحيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات 517 مرشحا، وهو رقم مرشح للتصاعد الى منتصف ليل الثلثاء تاريخ انتهاء المهلة القانونية.

NTV

خمسمئة وسبعة عشر مرشحاً للانتخابات النيابية وينتظر أن تشهد الداخلية تدافع المرشحين يومي الاثنين والثلاثاء عند آخر المهل قانوناً.

OTV

لما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.

LBC

من فيينا غادر رئيس الوفد الإيراني في المحادثات النووية مع توقف المفاوضات بعدما كان تم الإعلان في وقت سابق عن إستئناف التفاوض خلال يومين وأن النص النهائي للإتفاق بات يحتاج إلى لمسات نهائية.

الميادين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة لحركة "انصار الله" اليمنية، يحيى سريع، أنه "ردًا على تصعيدِ العدوانِ من خلال الحصارِ الظالم على شعبنِا، ومنعِ دخول المشتقاتِ النفطيةِ، نفّذت قواتُنا المسلحةُ عمليةً عسكرية واسعةً "عمليةَ كسر الحصار الأولى"، بتسع طائرات مسيرة وعلى النحوِ التالي: استهداف مِصفاةِ ​أرامكوفي ​الرياض​ بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 3"، كما "استهداف منشآتِ أرامكو في منطقتي ​جيزان​ وأبها ومواقعَ حساسةٍ أخرى، بستِّ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 1".

الجزيرة

ذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "جهود الرئيس فلاديمير بوتين، للاستيلاء على ‏العاصمة الأوكرانية كييف فشلت"، موضحًا أن "جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأوروبية، ‏أكدت دعمنا لأوكرانيا ولسلامتها الإقليمية بكل الطرق".‏

العربية

لفت مندوب روسيا في ​مجلس الأمن الدولي​ ​فاسيلي نيبينزيا​، إلى أن "اتفاقية الأسلحة البيولوجية، هدفها إنهاء الخطر الكبير الذي تشكله هذه الأسلحة.