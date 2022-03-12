لبنان الحر

استقبل ​وزير الطاقة​ و​المياه​ ​وليد فياض​، سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، وكانت جولة أفق حول الوضع العام وتداعيات الحرب الاوكرانية – الروسية، وانعكاساتها على قطاع النفط في لبنان، وكيفية معالجة هذا الامر من قبل وزارة الطاقة.

صوت لبنان

أعلن ​وزير الصناعة جورج بوشكيان​ أنه "منعاً لأي لغط والتباس أو تفسير خاطىء لقرار حظر تصدير موادّ الغذاء المصنّعة في ​لبنان​ إلا في حال الحيازة على اجازة تصدير من ​وزارة الصناعة​ وموقّعة من وزير الصناعة حصراً، فإن القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق كونه ربط التصدير بالاجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائيّة الأساسيّة ولا تؤثّر سلباً على مخزون السوق المحلي".

radio orient

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، ​طلال أرسلان​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "ما حصل في جلسة الحكومة بالأمس أمرٌ مستغرب وما حصل قبله مستغرب أكثر، فالتهرّب من طرح ملفات هامّة كالضريبة التضامنية، و​الدولار الجمركي​، وعودة ​النازحين​، وملفات معيشية أخرى ورفض مناقشتها مُخجل، المزايدات الإعلامية في هذه الملفات لا تكفي".

اذاعة النور

اعلن وزير الاعلام الجديد زياد مكّاري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في ​قصر بعبدا​، لمناسبة تعيينه وزيرًا للاعلام خلفًا للوزير السابق ​جورج قرداحي​، أنه "لا يمكن الانطلاق بمهامي الوزارية، من دون ان اتشرف بزيارة ​الرئيس ميشال عون​، والاستماع الى توجيهاته، حيث كانت مناسبة كي اشكر كل من منحني الثقة، وأتمنى التعاون بين الجميع لما فيه خير لبنان واللبنانيين".

صوت المدى

بادر وزير الأشغال العامة والنقل، ​علي حمية​، خلال مباحثات حول تفعيل عمل مؤسسات التدريب على الطيران في لبنان، إلى ضرورة وضع قيود وضوابط في تنظيم عمل مؤسسات التدريب على الطيران، لتأمين تقديم خدمات التدريب لديها بشكل آمن وسليم وفعال.