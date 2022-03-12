أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، محادثات هاتفية مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، مؤكدا أنها كانت محادثات مثمرة. وقال: "تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق جيد ودائم حول الملف النووي، وهذا الاتفاق في المتناول إذا تصرفت الولايات المتحدة بشكل واقعي". وشدد على أنه "لا يمكن لطرف واحد تحديد النتيجة النهائية، هناك حاجة إلى مسعى مشترك".

كما أدرج على القائمة السوداء الملياردير الروسي رومان أبروموفيتش، صاحب نادي "تشيلسي" البريطاني لكرة القدم وأكبر مساهم في شركة Evraz الكندية لإنتاج الصلب. وأن "القضية الأساسية في محادثات فيينا هي فرض العقوبات على الأشخاص والشركات والمؤسسات التي تلعب دورا فعالا في انتفاع إيران الاقتصادي من أي اتفاق".

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اعتقاده بأن الأزمة في أوكرانيا كشفت عن فشل مجلس الأمن وأنه لا بد من إصلاح نظام الأمم المتحدة الحالي الذي وصفه بـ"غير العادل" و"غير المقبول". وأضاف الرئيس التركي خلال حفل افتتاح المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "الإجراءات الفاشية ضد الأشخاص من أصل روسي وضد ممثلي الثقافة الروسية الذين يعيشون في العالم الغربي، غير مقبولة بتاتاً. انظروا إلى الوضع، عندما يتم طرد قائد أوركسترا روسي في ألمانيا لأنه صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل هذا هراء؟ أعمال دوستويفسكي محظورة. هل هذا هراء؟"

حذرت باكستان، الهند من "عواقب وخيمة"، بسبب ما قالت إنه جسم طائر مجهول أسرع من الصوت قادم من الهند تحطم داخل الأراضي الباكستانية.

اعتذرت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، نيابة عن الحكومة، عن قتل وتشويه سمعة آلاف الأشخاص الذين اتهموا بممارسة السحر بين القرنين السادس عشر والثامن عشر, وشددت في كلمتها على أن "الكراهية العميقة للمرأة التي حفزت هذا الظلم الهائل شيء لا يزال يتعين على النساء اليوم التعايش معه.. سيتساءل البعض لماذا على هذا الجيل الاعتذار عن ممارسات حدثت قبل قرون؟ ولكن الأنسب أن نسأل لماذا استغرق الأمر هذا الوقت الطويل".

قالت واشنطن وسيئول، إن تجربتي الصواريخ الباليستية الأخيرتين لكوريا الشمالية شملت صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات تطورها كوريا الشمالية.

زار كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، موقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي المعروف بأنه مجهز لإطلاق صاروخ طويل المدى قابل لتحويله الى صاروخ باليستي عابر للقارات. وعرض مهمة لبناء وتحديث وتوسعة الموقع ليتمكن من إطلاق مختلف الصواريخ للنقل ولأغراض مختلفة على رأسها الاستطلاع العسكري، بعد تقييم الوضع الحالي لموقع إطلاق القمر الصناعي في البحر الغربي.