شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي قصارى جهده لتحقيق حل تفاوضي للأزمة السورية، ودعا لتمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

كشفت مصادر استخباراتية عراقية اسم خليفة تنظيم "داعش" الإرهابي الجديد، وإن "معلوماتها من داخل التنظيم تفيد بأن الخليفة الجديد هو بشار خطاب غزال عثمان الصميدعي". وأشارت إلى أن "عدم إعلان الاسم الصريح يعود لأسباب أمنية تتعلق بالخليفة الجديد" للتنظيم المسمى أبو الحسن الهاشمي.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت "عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي رداً على تصعيد العدوان وحصاره ومنع دخول المشتقات النفطية, وقال المتحدث العميد يحي سريع إن "عملية كسر الحصار الأولى نفذت بـ 9 طائرات مسيرة منها 3 طائرات نوع صماد3 استهدفت مصفاة أرامكو في الرياض، كما تم استهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بـ6 طائرات مسيرة نوع صماد1". وأكدت أنها "في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية ردا على منع دخول المشتقات النفطية"، مشددة على "أننا قادرون على تحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب والبلد في هذه المرحلة المهمة حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة، وشجب هذه الأعمال التخريبية والإرهابية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة. واوضح أن الهجوم نجم عنه حريق صغير تمت السيطرة عليه، مؤكدا أنه لم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مصفاة الرياض بطائرة مسيّرة, واعلنت أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد للإمارات".

أعلن التحالف العربي في اليمن أنه دمر 7 آليات عسكرية لحركة "أنصار الله" الحوثية، وأنه نفذ 14 عملية استهداف للحركة، في محافظة حجة.

أعلنت وزارة الدفاع السعودية تحرير مواطنتين أمريكيتين، ومن خلال عملية أمنية خاصة بعد تقييد حريتهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم نقلهما الى عدن ومنها إلى الرياض. وأوضح العميد تركي المالكي أن الفتاتين الأمريكيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما.

قال رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني إن أمير البلاد السابق حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس الراحل حسني مبارك حاولا منع إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وقال "عندما قرر الأمريكان، أو العراقيين قتل صدام حسين، تدخلنا نحن لأنه لا داعي للقتل لأنه يستفز وما في داعي". وأكد آل ثاني: "أنا أعرف أن مبارك اتصل بالأمريكان، وقال لهم إن تلك الخطوة قد تستفز العالم العربي" ، وأضاف: "وكان رد (الرئيس الأمريكي الأسبق جورج) بوش الرفض".

أعلن المحامي خالد المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 مدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أجناد مصر"، بعد تصديق الحكم من محكمة الجنايات واستطلاع رأي المفتي. وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالإعدام شنقا لـ13 متهماً في قضية "أجناد مصر"، لارتكابهم جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره الفلسطيني رياض المالكي، على هامش اجتماعات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشدد أوغلو على أن إعادة العلاقات مع إسرائيل لن تعني تغييراً في سياسة أنقرة تجاه الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره في دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1067، وتمسك أنقرة في حماية المسجد الأقصى، من الهجمات الاستيطانية المتكررة، وفق البيان.

أعلنت لجنة أطباء السودان، عن سقوط قتيلين وعدد من الإصابات خلال تظاهرات الخميس، في الخرطوم وأم درمان غربي العاصمة.

استضافت قطر على هامش قمة في تركيا اجتماع وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية ودبلوماسي أمريكي. وأظهر مقطع مصور وصور وزير الخارجية الذي عينته طالبان أمير خان متقي يدخل غرفة تواجد فيها مع ممثل الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توماس ويست مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.