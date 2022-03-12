الأخبار / نقولا ناصيف

قال أنه باستبعاد الـ:ميغاسنتر"، في انتخابات 15 ايار المقبل، سقط عامل عُزي لدى معارضيه الى انه احد الأسباب المخفية لتأجيل الانتخابات في موعدها. ليس ثمة ما يفترض ان يكون سبباً اضافياً لتأجيل الانتخابات بعد الآن سوى المال. مشكلة مال الانتخابات غير مذلّلة تماماً بعد، وليس متوافراً. وفي يوم التصويت يتصاعد ثمن الصوت، كي يبلغ ذروة ما بين الثالثة والخامسة بعد الظهر في أوان اقتراب اقفال الصناديق. ما يعني الافرقاء والسياسيين هو هذا الطراز من المال.

اللواء / أحمد زين الدين

لفت إلى أن أقل من 96 ساعة ويقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية، وخلال هذه الساعات تتضح أكثر صورة المشهد الانتخابي: ترشيحا واتجاهات التحالفات الانتخابية، وفيما يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري نبيه بري مؤتمرا صحافيا، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين المقبل، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يخصصه لملف الانتخابات النيابية، فيما ينتظر ان يعلن التيار الوطني الحر عن مرشحيه الحزبيين في احتفال غدا الاحد. في وقت تواصلت فيه عملية تقديم طلبات الترشيح رسميا، التي لم تصل بعد الى تعبئة العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب ال 128، وان كان عدد المرشحين رسميا صار اضعاف هذا العدد، لكنه لا يغطي الدوائر الانتخابية الـ15.

الجمهورية / فادي عبود

قال أنه على الدولة ان تنطلق بخطة تنموية نحو اقتصاد منتج ، حيث تأخذ بالاعتبار زيادة الإيرادات، عبر استثمار اصول الدولة بطرق فعّالة لزيادة الأرباح. وعلى الدولة أيضاً ان تدرس إمكانية بيع بعض الاراضي، فهناك أراضٍ يجب ان تبيعها الدولة، حتى لو لم تكن تواجه افلاساً ولم تكن تحتاج الى مداخيل، لأنّ الاحتفاظ بها يُعتبر هدراً اقتصادياً ويسبّب ضرراً. مثلاً اراضي سكة الحديد البحرية، فبقاؤها بعهدة الدولة يمنع تطوير الشاطئ والاستفادة منها سياحياً واستقطاب الاستثمارات المهمّة. كما تخصيص اراضٍ لاستقطاب مشاريع حيوية تؤمّن مداخيل للدولة . وأخيراً، المهزلة أننا ما زلنا نستقي المعلومات والارقام من تسريبات من هنا وهناك. يتمّ تخطيط مستقبل الشعب لسنوات عديدة مقبلة ولكنه آخر من يعلم، ويتمّ حجب كل المعلومات عنه. الشفافية المطلقة هي حاجة أساسية لتقييم الوضع ومعرفة المرض بتفاصيله. كما انّ اي خطط مقترحة لن تُنفّذ بفعالية إذا لم يتمّ اعتماد الشفافية المطلقة في عمل الدولة.