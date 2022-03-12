روسيا اليوم

ليبيا.. ويليامز تتوقع إجراء مباحثات مباشرة بين باشاغا والدبيبة

كشفت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قد يجتمعان للاتفاق على وقف الانزلاق إلى العنف في البلاد. وقالت ستيفاني ويليامز في تصريحات صحفية، إن هناك ردود أفعال إيجابية من باشاغا والدبيبة بشأن الحاجة إلى المحادثات بعد تزايد القلق من عودة ليبيا إلى الصراع. وصرحت بأن تحشيدات المجموعات المسلحة حول العاصمة طرابلس تثير مخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف. وحول إمكانية طرح جدول زمني لإجراء الانتخابات، قالت ويليامز: "لا يمكنني تقديم جدول زمني ثابت حتى نعمل مع مجلسي النواب والدولة لوضع الأساس الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية". وذكرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أن النفط في ليبيا نعمة ونقمة في نفس الوقت، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية "له مزايا" بالنسبة لليبيا، لكنه يجعل الصراع على السلطة والموارد أكثر حدة.