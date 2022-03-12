الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي التقى وزير الاعلام الجديد: سأتسلم مهامي الاثنين وسنكون قريبين من جميع الاعلاميين بكل شفافية

التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير الإعلام الجديد زياد مكاري في السرايا الحكومية. بعد اللقاء، قال الوزير مكاري: "زرت الرئيس ميقاتي لشكره على الثقة التي منحني إياها، وإن شاء الله نكون على قدر هذه الثقة والمسؤولية". أضاف: "الظرف صعب جداً، ونحن أمام شهرين دقيقين قبل الانتخابات النيابية، سنحاول خلالها بث جو إيجابي على قدر المستطاع". وتابع: "لقد اتخذت في الوقت الراهن مبدأ أن أعمل كثيراً وأتكلم قليلا. سأتسلم مهام وزارة الإعلام يوم الإثنين المقبل من الوزير عباس الحلبي، وسندرس الملفات وسنكون قريبين من جميع الإعلاميين بكل شفافية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المفوضية الأوروبية ستقدم خطة للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستقدم خطة خلال أشهر تتضمن كيفية تحديد اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027 . وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة بحلول منتصف أيار حول كيفية إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "بحلول منتصف أيار، سنخرج باقتراح حول كيفية التخلص من اعتمادنا على الغاز والنفط والفحم الروسي بحلول عام 2027". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال، إن روسيا مهتمة بجذب استثمارات من شركاء هنود في قطاع النفط والغاز في روسيا، وكذلك في تطوير شبكة مبيعات بمشاركة الشركات الروسية في الهند.