TL

في الذكرى السابعة عشرة لانتفاضة الرابع عشر من اذار الاستقلالية العام 2005 والتي اعقبت تظاهرة مليونية لقوى الثامن من أذار 2005 مشهدية مغايرة لمعسكرين (2) تبدل خلالها الواقع السياسي والاجتماعي والمالي وبدت الصورة معسكرات وتحالفات متينة وهشة عشية استحقاق بالغ الأهمية.

المنار

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عزوفه عن الترشح للانتخابات داعيا بالمقابل جميع اللبنانيين الى أوسع مشاركة عبر التصويت. وفيما الأصوات الانتخابية تتعالى وإعلان اللوائح يتوالى، يبقى حتى منتصف ليل الغد حتى تنتهي مهلة الترشح وبعدها يرشح المزيد من أشكال اللوائح والتحالفات.

nbn

وليكون الصوت يشبه التاريخ والمستقبل رسم الرئيس بري العناوين العريضة لبرنامج العمل من الالتزام بوحدة لبنان إلى السعي لتحقيق الدولة المدنية والعمل على إقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي وإنتاج مجلس للشيوخ.

mtv

بعد سعد الحريري وتمام سلام جاء دور نجيب ميقاتي. فهو أعلن اليوم، ومن طرابلس بالذات، عزوفه عن المشاركة في الانتخابات النيابية. العزوف يحمل دلالات خطرة سنيا ولبنانيا، ويأتي في مرحلة تعتبر من ادج المراحل في لبنان والمنطقة.

NTV

مع طوابير التدافع إلى الداخلية في اخر يومي الترشح سجلت الوزارة حتى الآن سبعمئة وخمسة وأربعين مرشحا ليس من بينهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتمد هنا أيضا سياسة النأي بالنفس النيابية لكنه دعا الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع لأن التغيير الحقيقي يبدأ من الصناديق.

OTV

قبل الدخول في سياق النشرة، ولأننا على مسافة شهرين تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الأول 2019.

LBC

قبل أربع وعشرين ساعة على إقفال باب الترشيح منتصف ليل غد ، سجلت زحمة ترشيحات بلغت حتى مساء اليوم 745 مرشحا .

الميادين

هبطت أسعار ​النفط​ بما يزيد على خمسة في المئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في حوالي أسبوعين وسط آمال بتقدم نحو نهاية دبلوماسية للغزو الروسي لأوكرانيا، وهو تطور من شأنه أن يدعم الإمدادات العالمية، في حين ألقي حظر على السفر مرتبط بالجائحة في الصين بشكوك على الطلب.

الجزيرة

أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بان الدول استخدمت ٤ بالمئة من احتياطاتها ​النفط​ية حتى الآن ونأمل استخدام المزيد، معتبرا بان قرار المجتمع الدولي بحظر جزئي أو كلي لصادرات الروسية سيكون له تداعيات قوية لموازين الطاقة في العالم.

العربية

أكد وزير الخارجية الإيراني، ​حسين أمير عبداللهيان​، أن طهران تسعى خلال ​المفاوضات النووية​ في ​فيينا​ إلى التوصل إلى اتفاق جيد وموثوق ودائم، مشيرا إلى أن الخطوط الحمراء الإيرانية ليست مضيعة للوقت.