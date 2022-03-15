لبنان الحر

أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في تصريح للميادين، الى أن "معركة التدقيق الجنائي بلغت خواتيمها ومطمئن لمسارها"، مشيراً الى أن "المسارات القضائية في الداخل أو الخارج يمكن أن تتأخر لكن يستحيل أن تتوقف".

صوت لبنان

أشار رئيس ​لجنة المال​ والموازنة، النائب ​إبراهيم كنعان​، إلى أنه "طلبنا من ​ديوان المحاسبة​ تقريرًا مفصلًا عن مصير التدقيق بالحسابات المالية لأن غيابها يشكل عائقًا أمام إقرار الموازنة".

radio orient

أشار ​وزير الصناعة جورج بوشكيان​، الى "وضع آلية لقرار مجلس الوزراء عن السماح بتصدير مواد الغذاء المصنّعة في لبنان".

اذاعة النور

أكد وزير الإعلام ​زياد مكاري​ بأنه ملتزم بمواقف الحكومة اللبنانية خصوصاً ​سياسة​ النأي بالنفس عن الخلافات العربية-العربية والتي تهدف إلى ترسيخ وحدة لبنان الداخلية من جهة، وإلى صون وتمتين وتحسين علاقاتنا مع الدول العربية من جهة أخرى.

صوت المدى

بحث وزير الخارجية والمغتربين ​عبدالله بوحبيب​ مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان ​رالف طراف​. في تداعيات الازمة الاوكرانية على لبنان وكيفية مساعدة الاتحاد الاوروبي للبنان في هذه الظروف كما تناول البحث ​الانتخابات النيابية​ المقبلة وعمل الحكومة.