ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "جميع مواقع الوزارات الحكومية في إسرائيل انهارت"، وأن "الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية، وليس معروفاً سبب الخلل في المواقع الحكومية الإسرائيلية في هذه المرحلة". ولاحقا قال موقع "hamal" الإسرائيلي، أن "الهجمات الإلكترونية التي عطلت مواقع حكومية إسرائيلية مصدرها إيران".

طلبت إسرائيل والإمارات، من الولايات المتحدة الأميركية، "ضمانات أمنية" في حال تم التوقيع على اتفاق نووي مع إيران، ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عن خمسة مصادر وصفتها بالـ"مطلعة"، قولها إن أبو ظبي وتل أبيب طالبتا من واشنطن تعزيز أنظمتهما للدفاع الجوي والتعاون الاستخباراتي معها. ولفت التقرير إلى تنسيق إماراتي - إسرائيلي في هذا الشأن، رغم أنهما توجهتا بشكل منفصل إلى إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن ملتزمة بحماية حلفائها في الشرق الأوسط. كما أكد مسؤول رفيع في إدارة بايدن وجود محادثات "مستمرة بشأن التهديدات المختلفة في المنطقة".

قرر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، أن تعود "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال") إلى عمليات جرف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها، وبضمن ذلك أراضي محاذية للقرى العربية مسلوبة الاعتراف، حسب ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية.

اعتبر مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تقوض خيار حل الدولتين على حدود العام 1967. وان "السياسة الإسرائيلية الاستيطانية مرفوضة ومنافية بشكل أساسي للقانون الدولي وتضع كثير من علامات الاستفهام حول أي عملية سلام".