أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن إحباط مخطط إسرائيلي لاستهداف مفاعل فوردو النووي بالقرب من طهران، مشيرا إلى القبض على أعضاء الخلية المسؤولة عن المحاولة. وأوضح أن "الموساد الإسرائيلي تواصل مع أحد موظفي مفاعل فوردو النووي عبر أصدقائه وعبر تقديم رشاوي نقدية تتضمن عملات رقمية، وذلك للحصول على معلومات عن الموقع وضربه فيما بعد".

أعلنت طهران أنها رصدت واعتقلت ستة إرهابيين تابعين لوكالات استخبارات أجنبية دخلوا البلاد في مهمة لاغتيال أجانب ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني أن أفراد الخليتين اعتقلوا بعدما دخلوا البلاد في مهمة اغتيال عدد من الرعايا الأجانب العاملين في مشاريع البنية التحتية في محافظة سيستان وبلوشستان.

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى العاصمة التركية أنقرة حيث التقى الرئيس رجب طيب أردوغان ويقول غونتر سويفرت، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، إن زيارة المستشار الألماني تهدف قبل كل شيء إلى استمالة أنقرة إلى موقف الغرب وضمان بقائها إلى جانبهم. وأن "لا أحد يطلب من تركيا الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكن على الأقل ألا تقوضها بمحاولة الالتفاف عليها".

قررت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي، حظر تنقل المدنيين في المنطقة الحدودية مع موريتانيا، وذلك بعد اختفاء ومقتل عدد من المواطنين الموريتانيين في وقت سابق، وكانت موريتانيا اتهمت علنا الجيش المالي بارتكاب "أعمال إجرامية متكررة" ضد رعاياها، فيما أرسلت مالي بعثة إلى موريتانيا، في محاولة لتهدئة غضب نواكشوط.

أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية توجه الرئيس جو بايدن في زيارة إلى أوروبا خلال الأسابيع القادمة. وقالت المصادر إن الزيارة ستركز على النزاع في أوكرانيا، وستهدف إلى "طمأنة حلفاء أمريكا في المنطقة"، لكن القرار النهائي بشأنها لم يتخذ بعد.

أعلنت المحكمة العليا البريطانية رفضها النظر في استئناف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على قرار تسليمه للولايات المتحدة. على أساس أنه أثار "نقطة قانونية مشكوك فيها".

أعربت الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء المناقشات حول قبول اليابان نشر أسلحة نووية على أراضيها، وحثت طوكيو على توخي الحذر في أقوالها وأفعالها واتخاذ موقف مسؤول إزاء الحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.